منصور بن محمد: بتعاون مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ستبقى دبي الأجمل

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، اليوم، مركز التحكم في هيئة الطرق والمواصلات للاطلاع على آخر الاستعدادات للحالة الجوية والخطة الاستباقية المتكاملة للتعامل مع أي تأثيرات محتملة لهذه الحالة.

وأكد سموه أنه بتعاون مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وتلاحم مجتمعنا يتبقى دبي الأجمل.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي 'X": "زرت اليوم مركز التحكم في هيئة الطرق والمواصلات للاطلاع على آخر الاستعدادات للحالة الجوية والخطة الاستباقية المتكاملة للتعامل مع أي تأثيرات محتملة لهذه الحالة".

وأضاف: "بتعاون مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وتلاحم مجتمعنا نعمل من أجل أن تبقى دبي الأجمل، ونسأل الله أن تكون أمطار خير ورحمة على الجميع".

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