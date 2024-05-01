«كهرباء الشارقة» تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية

المصدر: وام

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أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، جاهزيتها الكاملة واستعدادها للتعامل مع أي تأثيرات لحالات الطقس والظروف الجوية الاستثنائية، من خلال فرق وكوادر عمل مؤهلة، ومعدات حديثة وفق أفضل المواصفات.

وأعلنت الهيئة عن تعامل فرق العمل مع أكثر من 5200 بلاغ بمدينة الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 29 أبريل الماضي، كما تعاملت مع ما يقارب 820 بلاغا في مدينة كلباء.

وتعاملت الهيئة مع 299 بلاغاً في مدينة خورفكان، ونفذت أعمال الإصلاح والصيانة في المنطقة الوسطى بالإضافة إلى أعمال الصيانة بالمحطات والمحولات الكهربائية في كافة المناطق وذلك لمعالجة تأثيرات المنخفض الجوي وإصلاح وصيانة الأعطال الكهربائية الناجمة عن الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها الإمارة مؤخرا.

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن فرق الطوارئ بمدينة الشارقة، عملت على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات، واستعادة التيار الكهربائي في المناطق التي تأثرت وتمكنت هذه الفرق من إعادة الخدمة الكهربائية لأكثر من 1300 محطة توزيع فرعية، وإصلاح الأضرار التي أصابت الكابلات الخاصة بالمشتركين والتي شملت 376 كابلا، ما ساهم في معالجة تأثيرات المنخفض في كافة المناطق في وقت قياسي.

وأشار المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء أن قسم الطوارئ في هيئة كهرباء وماء وغاز الشارقة في مدينة كلباء استقبل ما يقارب الـ 820 بلاغا، بسبب منخفض الهدير من الفترة من 16 حتى 30 من أبريل، وذلك من خلال عدة وسائل اتصال شملت رقم مركز الاتصال (991) وعددها 386 بلاغا، ورقم مكتب الطواري الخاص في مدينة لكباء، وعن طريق الفرق التي تم توزيعها على مختلف مناطق المدينة وبلغ عددها 400 بلاغ، وبلاغات الإنارة 34 بلاغا.

وتم التعامل الفوري مع البلاغات بجهود الفرق التي تم توزيعها وتنسيق العمل والتعاون فما بينهم، وتم الانتهاء من جميع البلاغات بمختلف أنواع الأعطال التي كان أهمها أعطال الكوابل التي بلغ عددها (101) بلاغ.

وأوضح المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خورفكان أن فرق العمل بمدينة خورفكان، تعاملت مع 299 بلاغا تم استقبالها وفق أفضل المواصفات، وفي أسرع وقت ممكن، وبذلت الفرق الفنية جهود مكثفة للصيانة في كافة المواقع.

وأكد المهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن أعمال الصيانة الطوارئ في المنطقة الوسطى بعد المنخفض الجوي، شملت إعادة فحص الكابلات الأرضية بطول 275 ألف متر في مختلف المواقع البطائح الرفيعة وتاهل الحوية وبن رشيد ومحافز ونزوى والبداير والمدام وبليدة وقطاه وشارع مليحة وطريق كلباء وحمده والحفيره والمدينة وسفاري الذيد وطريق خورفكان وكافة المناطق.

كما تضمنت الأعمال الصيانة الشاملة للخطوط الهوائية بطول 65 ألف متر وتركيب وتغيير 45 محولاً هوائياً وصيانة 240 محطة توزيع فرعية، وإنشاء وتركيب 25 محطة توزيع فرعية جديدة، وصيانة 180 RMU وإصلاح وتركيب 360 من الأعمدة 11 ك.ف.

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