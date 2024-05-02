محمد بن زايد ينعى طحنون بن محمد آل نهيان

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - البيان، وام

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وتقدموا إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام بأحر التعازي وخالص المواساة.

وتفصيلاً، نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ويعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم (أمس). تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

كما دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ناعياً المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «حط اليوم رفيق زايد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحاله عند أرحم الراحمين.. تعازينا لرئيس الدولة ولعموم آل نهيان ولشعب الإمارات الكريم.. عزاؤنا في إنجازاته.. وفي سنوات عطائه.. وفي أبنائه الذين يقدمون الغالي والنفيس لهذا الوطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

كما نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

وتالياً نص البيان: «ديوان صاحب السمو حاكم دبي ينعى المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم (الأربعاء)، ويتقدّم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي وخالص المواساة.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم «أمس». تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. «إنّا لله وإنّا إليه راجعون»».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

وتالياً نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم «أمس». ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم «أمس»».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وتالياً نص البيان:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم «أمس»». وأعلن ديوان حاكم عجمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من أمس.

وتقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع إخوانه وآل نهيان الكرام، بصادق التعازي والمواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفي ما يلي نص البيان:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم «أمس»».

كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وفي ما يلي نص البيان:

«بسم الله الرحمن الرحيم..«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم».

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى عموم آل نهيان الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القيوين لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم (أمس). «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم (أمس)».

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي وصادق المواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم «أمس».

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