مكتوم بن محمد ناعياً طحنون بن محمد: رحل اليوم أحد رجال الوطن الذين بنوا بسواعدهم مجده

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحل عنّا اليوم المغفور له بإذن الله الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان أحد رجال الوطن الذين بنوا بسواعدهم مجده".

وأضاف سموه: "خالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولآل نهيان الكرام، رحم الله فقيد الإمارات بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنّا إليه راجعون،.

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