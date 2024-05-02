حمدان بن زايد: الإمارات فقدت أحد رجالاتها المخلصين رفيق درب الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «فقدت الإمارات اليوم أحد رجالاتها المخلصين الشيخ طحنون بن محمد رفيق درب الشيخ زايد بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل، خالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس الدولة وأسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات، ونسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

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