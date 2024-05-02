خليفة بن محمد: طحنون بن محمد ترك مآثر تاريخية خالدة

المصدر: دبي - البيان

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نعى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وقال معالي الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان: بمزيد من الحزن والأسى، نتقدّم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أبناء الفقيد الكرام، بأحر التعازي والمواساة، متضرعين إلى الله "عز وجل"، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف: "نعزي أنفسنا وعموم آل نهيان الكرام، بما تركه من مآثر تاريخية خالدة لن ننساها ما حيينا"، داعياً المولى سبحانه أن يتلقّى الراحل في عداد الصالحين، من عباده المنعمين بالجنة والرضوان، وأن يعوّض أسرته والإمارات جميل الصبر وحسن العزاء".

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