هزاع بن زايد: قامة وطنية ومثال بالقيادة والعطاء في سبيل الوطن

المصدر: دبي - البيان

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نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولآل نهيان وأهل الإمارات برحيل المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. كان الفقيد الكبير قامة وطنية ومثالاً في القيادة والعطاء في سبيل تقدم الوطن ورفعته، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته».

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