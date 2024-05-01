محمد بن راشد ناعياً طحنون بن محمد: عزاؤنا في إنجازاته وفي سنوات عطائه

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "حط اليوم رفيق زايد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحاله عند أرحم الراحمين.. تعازينا لرئيس الدولة ولعموم آل نهيان ولشعب الإمارات الكريم.. عزاؤنا في إنجازاته.. وفي سنوات عطائه.. وفي أبنائه الذين يقدمون الغالي والنفيس لهذا الوطن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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