حتا.. بنية تحتية متطورة ومرافق استثنائية تلبي التطلعات

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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واصلت فعاليات مهرجان «شتانا في حتا» استقبال الزوار الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بالأجواء الشتوية والمناظر الخلابة التي رسمتها الجبال المحاطة بالمسطحات المائية والأشجار التي تضمها منطقة حتا التي أصبحت منطقة حتا خلال السنوات الماضية من أكثر «وجهات دبي» المعروفة بالسياحة البيئية والتي ينشدها عشاق المغامرات والتجارب الشيقة في المنطقة، والتي جمعت بين خيارات الضيافة والتنقل لتقدم بذلك تجربة متنوعة ، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة التي أسهمت في تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار للأهالي، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة والرياضة الجبلية فيها.

منظومة تنقل

وحرصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مدار السنوات الماضية على توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة لأهالي وزوار المنطقة، وتطوير منظومة تنقل مستدامة تتضمن توفير حافلات مباشرة من دبي إليها مع تخصيص أماكن للدراجة الهوائية والسكوتر في الحافلة، وتقديم خدمة مشاركة الرحلات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير حافلات سياحية تقوم بجولة على المناطق السياحية والتراثية مثل وادي هب، وسد حتا، والقرية التراثية، وحديقة التل.

كما حرصت الهيئة على توفير خدمة حافلات تحت الطلب للتنقل في حتا عبر التطبيق الذكي، وخدمة تأجير المركبات الذكية بالساعات إلى حتا، وتنفيذ خطة خمسية لتطوير مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر (2022 ـ 2026) من خلال توفير شبكة مسارات تغطي كافة مناطق الجذب والمناطق السكنية لتصل إلى 120 كم، إضافة إلى تنفيذ أطول مسار جبلي للدراجات الجبلية في الدولة بمواصفات عالمية لإقامة المسابقات والفعاليات الدولية وتوفير استراحات ومرافق خدمية متكاملة على امتداد المسارات الجبلية، وتشمل توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة المرافق لدعم السياحة في حتا.

حلول مرورية

وعملت الهيئة على تطوير البنية التحتية للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات، لتتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة وتواكب تزايد زوارها المستمر، حيث تم تنفيذ مسار للدراجات الهوائية ليربط بين مناطق الجذب الرئيسة في حتا، وتنفيذ العديد من الحلول المرورية من حيث توسعة الطرقات وزيادة عدد المواقف في المناطق الحيوية، إضافة إلى تطوير المرافق العامة والخدمات لتتناسب مع احتياجات المنطقة.

ونفذت الهيئة جميع خطط البنية التحتية في منطقة حتا بناء على أعلى المعايير العالمية لتتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومختلف الفئات العمرية مع الحفاظ على طابعها التراثي وطبيعتها الجبلية، حيث توفر الهيئة يومياً خط حافلات للنقل المباشر من دبي إلى حتا، والذي خفض زمن الوصول إليها بنسبة 40 %، إضافة إلى حافلات للتنقل الداخلي بين أهم مناطق الجذب في حتا.

تنقل مستدام

وفي مجال التنقل المستدام قامت الهيئة بتنفيذ 12 كم مسار دراجات هوائية و6 كم مسارات مشاة، وتشغيل وسائل تنقل فردية مع شركات عالمية تضمنت 250 سكوتر كهربائياً و250 دراجة هوائية و100 دراجة جبلية، كما عملت الهيئة على تحسين وتطوير محطة الحافلات في حتا، وتنفيذ 5 مظلات لانتظار ركاب الحافلات، وإطلاق خدمة حتا اكسبريس وتشغيل عدد من مركبات التأجير الذكي.

كما عملت الهيئة على تطوير مخطط عام لشبكة التنقل في حتا وتوسعة بعض الطرق في المنطقة ورصف بعض المناطق السكنية وافتتاح دوار سوق حتا وتنفيذ تحسينات مرورية متعددة، إلى جانب تجهيز 660 موقف سيارات، وتركيب 116 وحدة إنارة و78 لوحة إرشادية لتسهيل تنقل الزوار وإرشادهم لأبرز المعالم في منطقة حتا.

وانعكست مشاريع البنية التحتية التطويرية التي شهدتها حتا خلال السنوات الماضية على تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية استثنائية تقدم تجربة متميزة للزوار بمختلف فئاتهم العمرية، ووجهة متكاملة لإقامة المهرجانات والفعاليات كمهرجان «شتانا في حتا» الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري ويضم فعاليات ترفيهية وأنشطة متنوعة.

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