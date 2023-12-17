«حتا وادي هب».. مغامرات ترفيهية في أحضان الطبيعة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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يشهد مهرجان «شتانا في حتا»، إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف مناطق وإمارات الدولة، الذين توافدوا مع أسرهم لقضاء العطلة الأسبوعية في أحضان طبيعة حتا الخلابة، حيث ازدحمت المعالم السياحية في المنطقة بمئات الزوار من مختلف الجنسيات الذين دفعهم شغف الاستكشاف لتجربة الفعاليات ومشاهدة العروض المختلفة التي تقام في عدد من المواقع.

طبيعة خلابة

وتميز المهرجان، بتركيبة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، حيث وجد عشاق الرياضة والمغامرات ومحبو الطبيعة والهواء الطلق، فرصة اختبار روعة الحياة الجبلية وسط منطقة حتا التي تشتهر بقلاعها التاريخية ومزارعها الغناء، والتي باتت إحدى أهم الوجهات السياحية التي تجذب السياح إليها من مختلف أنحاء العالم، بفضل طبيعتها الصخرية الخلابة ومعالمها التراثية، بالإضافة إلى هوائها النقي، وبيئتها الفطرية ومرافقها وبنيتها التحتية المتطورة.

واستقطب «حتا وادي هب»، أعداداً كبيرة من الزوار بفضل المجموعة الواسعة من الأنشطة والخيارات المدفوعة والمجانية التي وفرها، بدءاً من رحلات التخييم في أحضان الطبيعة، إلى مسارات المشي والدراجات الجبلية، والتي منحت فرصة لممارسي رياضة السير لمسافات طويلة في مدينة محاطة بجبال الحجر، تحتضنها القمم المتموجة والمنخفضات.

جولات ملهمة

وإلى جانب ذلك، يمنح «حتا وادي هب»، الزوار فرصة تجربة ركوب الدراجات الجبلية في «حتا وادي هب»، وهي التجربة الأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة وللباحثين عن جولات ملهمة مليئة بالتحدي في المحمية الطبيعية الأكبر والأكثر في دبي. وحرص المنظمون، على توفير الدراجات التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بحيث يمكن لجميع أفراد العائلة قضاء تجربة استثنائية بين جبال حتا والاستمتاع بقيادة الدراجات الهوائية في الطرق المخصصة لها.

ويمثل مركز مسار الدراجات الهوائية الجبلية، نقطة البداية والنهاية للمسار، ويضم الموقع ورش عمل للدراجات الهوائية مجهزة بالكامل ومنشأة للغسيل والتخزين، ويمكن للنزلاء استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل الخوذ وأدوات حماية المرفق والركبة والملابس وغيرها.

وتفتح مسارات حتا أبوابها طوال العام مجاناً لمحبي هذه الرياضة ليستمتعوا بتجربة فريدة ومميزة، وهناك مساحات رحبة لصف السيارات ولاستقبال الزائرين توفرها بلدية حتا، كما يمكن للزوار تجربة خيارات مختلفة من المأكولات التقليدية أو المعاصرة التي تقدمها، عربات الطعام والمأكولات المتوافرة في مواقع مختلفة في «حتا وادي هب».

أنشطة تفاعلية

وصممت الفعاليات والأنشطة التفاعلية والورش المختلفة، لمنح الزوار تجربة المغامرة التي تتيح لهم الابتعاد عن صخب المدن وسط الجبال، ومنحهم فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمغامرات في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة بأسلوب مبتكر وفريد، يميزه عن أي تجربة محلية أُخرى. وبجانب الفعاليات المتنوعة، يحتضن «حتا وادي هب» منتجعات حتا والتي هي عبارة عن المقطورات الفندقية الجبلية الصديقة للبيئة في الإمارات، حيث صممت لتوفير ملاذ مثالي للمهتمين في العطلات في أحضان الطبيعة، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمغامرة التخييم تحت النجوم في مركز الأنشطة الرئيسي «حتا وادي هب»، حيث يمكنهم إحضار الخيام، أو المقطورة (الكرفان) الخاص بهم للتخييم.

يذكر أن «حتا وادي هب»، يعد إحدى الوجهات الترفيهية المهمة في مهرجان «شتانا في حتا» الذي أطلقته وجهات دبي في نسخته الأولى ويستمر حتى 31 من ديسمبر الجاري، ويتيح لزوار المهرجان قضاء أمتع الأوقات في أحضان الطبيعة مع الاستمتاع بمرافق خدمية عصرية. ويوفر «حتا وادي هب»، فعاليات ترفيهية وأنشطة فنية ومنطقة تضم عربات طعام تقدم الوجبات السريعة المتنوعة، ومجموعة من المطاعم المحلية لتناول أطيب المأكولات العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق المخصصة للتخييم والمبيت في الخلاء.

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