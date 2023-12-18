جبال حتا.. منصة عالمية للطيران الشراعي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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باتت جبال حتا وجهة لمحترفي الرياضات الجوية وتحديداً الطيران الشراعي، لما تتميز به من ارتفاع مناسب لممارسة هذا النوع من الرياضات، وترسيخ أهمية المنطقة كمنصة عالمية جديدة للطيران الشراعي وبعض الأنواع الأخرى من الرياضات الجوية، نظراً لسرعة الرياح المناسبة، وطبيعتها الخلابة، وإطلالتها على قرية حتا التراثية الجميلة.

وتعزز الوجهة الجديدة، مكانة دبي، باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات على الخريطة العالمية لممارسة الرياضات الجوية في مواقع مصممة بأعلى معايير السلامة والأمان.

تنوع الخيارات وتضفي جبال حتا المزيد من التنوع والخيارات الإضافية لعشاق الرياضات الجوية في دبي سواء كانوا من الهواة أو المحترفين، إذ يمكنهم الاختيار لخوض تجربة التحليق في سماء دبي فوق نخلة جميرا في منطقة جميرا أو فوق صحراء دبي ومناظرها الطبيعية الساحرة أو منطقة حتا.

وأكد يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أن جبال حتا لا مثيل لها في ممارسة الطيران الشراعي، مشيراً إلى أنه ستكون إحدى الوجهات الجديدة والرئيسية ضمن أجندة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لإقامة عدد من البطولات المحلية والدولية بعدما حققت الجولة الختامية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية، التي أقيمت في منطقة حتا الشهر الماضي، نجاحاً كبيراً بمشاركة 40 طياراً من أبرع الطيارين في العالم.

وأكد الحمادي أن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية يدرس فكرة تنظيم بطولة العالم للطيران الشراعي خلال العامين المقبلين في منطقة حتا، موضحاً أن المشاركين في بطولة «هايك آند فلاي» أعربوا عن إعجابهم وانبهارهم بجبال حتا التي تشكل واحدة من أفضل منصات الطيران الشراعي في العالم، موضحاً أن هناك بعض المدن الجبلية في أوروبا تشتهر بالطيران الشراعي، وقال: نجاح البطولة الأخيرة يمثل دافعاً لنا لإقامة المزيد من البطولات في حتا، لاسيما أن هذا النوع من الرياضات يستهوي العديد من السياح وزوار دبي.

خطة

وأضاف: تعد منطقة حتا وجهة سياحية جميلة، ويحرص اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على إبراز دورها في هذا النوع من الرياضات، الذي يحتل مكانة بارزة في تطوير السياحة الرياضية، وسنعمل على تنظيم بطولات جديدة تتناسب مع تضاريس المنطقة، في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير حتا بشكل عام وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية متميزة.

وأوضح الحمادي أنه بعد النجاح الكبير لبطولة الطيران الشراعي، بدأ الاتحاد التفكير في إقامة بطولة للقفز بالمظلات، مشيراً إلى أن الرياضات الجوية تتميز بتنوع ألعابها وفئاتها وأنه من الممكن إيجاد المزيد من الأنشطة المختلفة المناسبة لمنطقة حتا حسب الإمكانيات المتاحة، وفي ظل ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وإطلالات رائعة، منوهاً إلى أن الأحوال الجوية في مثل هذا الوقت من العام الذي يشهد إقبالاً متزايداً لزيارة حتا، تكون ملائمة للطيران الشراعي.

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