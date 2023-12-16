«شتانا في حتا» يمطر فرحاً

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

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انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتا»، ضمن الموسم الجديد لوجهات دبي، بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا.

وتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية والتجارب الترفيهية والرياضية، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً من الجمهور، الذي توافد على مواقع إقامة الفعاليات. وتميزت فعاليات المهرجان بتنوع الأنشطة الترفيهية التي نشرت الفرحة والبهجة بين الزوار، ومنها فعاليات وادي هب، الذي يقدم العديد من التجارب السياحية التراثية، بمشاركة أهالي المنطقة، حيث يوجد فيه أكثر من 50 مشروعاً تجارياً تابعاً لأهالي حتا.

وتزامناً مع انطلاق المهرجان أعلن براند دبي عن إطلاق دليل تفاعلي جديد بعنوان «الشتاء في حتا»، والذي يدعو المقيمين والزوار إلى استكشاف التنوع والمعالم الطبيعية والعروض الترفيهية في منطقة حتا بدبي.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جدول فعاليات المهرجان، ليسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة المختلفة لمهرجان حتا، مع تقديم قائمة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية وغيرها، التي يمكن القيام بها أثناء زيارة حتا لاستكشاف المنطقة، وتسليط الضوء على الأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة، التي تجعل من دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

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