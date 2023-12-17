قيادة الدراجات الهوائية في مضمار حتا.. تجربة مشوقة بين أحضان الجبال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد مضمار الدراجات الهوائية في حتا الممتد بطول 52 كيلومتراً وسط الطبيعة الخلابة، من أجمل المسارات المخصصة لممارسة هذه الرياضة في الإمارات، ويتميز بمسالكه الوعرة وتنوع منحدراته، ما يمنح مرتاديه تجربة مثيرة لقيادة الدراجة الهوائية بين أحضان الجبال مع توافر كل معايير السلامة.

ويتضمن مضمار حتا للدراجات الهوائية، مسارات متنوعة تناسب مختلف الأعمار والمستويات من المبتدئين إلى المتمرسين والمحترفين، حيث يمكن للمبتدئين الاستمتاع بوقتهم على المسارات الخضراء، فيما تعد المسارات السوداء مخصصة للمحترفين، كما يضم أول منشأة من نوعها في الإمارات والمنطقة لتدريب الذين يفتقرون إلى الخبرة في ركوب الدراجات، مع توفيره أيضاً إمكانية استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل أدوات الحماية والملابس وغيرها.

مكانة

ويعتبر مضمار حتا الذي أصبح مقصداً لمحبي الرياضات الهوائية الجبلية، لاسيما في فصل الشتاء للاستمتاع بتجربة استثنائية في أجواء مناخية منعشة، جزءاً مهماً من خطة التطوير الشامل للمنطقة ضمن محاور خطة دبي الحضرية 2040، كما عزز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو ارتقاء دبي مراتب متقدمة في مضمار الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

وساهم مضمار حتا في تحويل المنطقة إلى مركز دولي لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، حيث يستضيف المضمار بشكل مستمر العديد من السباقات، أبرزها سباق «هيرو دبي حتا» أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، التي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية.

جاذبية

وتسجل أعداد المشاركين، ارتفاعاً واضحاً من سباق لآخر، حتى أصبح الدراجون يتوافدون عليها من خارج الدولة للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا، ما يبرز أهمية هذا المضمار في تعزيز جاذبية حتا وجهة سياحية ورياضية من الطراز الرفيع، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع.

ويحرص مجلس دبي الرياضي، على تنظيم الفعاليات الدولية فيها لزيادة الوعي المجتمعي بجمالها والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها، لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة ونشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة.

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