انسيابية عالية واحترافية بالتنظيم تميزان ثاني أيام التصويت في انتخابات «الوطني»

المصدر: (أبوظبي، دبي - البيان)

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تواصل لليوم الثاني، أمس، إقبال المواطنين، من جميع فئات المجتمع، على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بمختلف المراكز في إمارات الدولة.

وتشهد انتخابات المجلس تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كل مراحلها وإجراءاتها، وكذلك من خلال أنظمة التصويت، التي تعمل وفق أفضل المعايير العالمية.

كما حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في الانتخابات.

وأكد ناخبون في مختلف إمارات الدولة سهولة العملية الانتخابية خلال اليومين الماضيين للتصويت المبكر للمجلس، وأنها منظمة باحترافية تعكس تميز الدولة في كل المجالات، وهو ما أثمر عن انسيابية في عمليات التصويت، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا أي معوقات أو ازدحامات خلال الإدلاء بأصواتهم حضورياً، في وقت عبروا فيه عن سعادتهم بالمشاركة في «العرس الانتخابي»، الذي اعتبروه واجباً وطنياً.

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