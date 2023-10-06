حركة نسائية نشطة في ثاني أيام التصويت بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

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شهد مركز الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً كبيراً منذ ساعات الصباح الأولى، وتوافدت جموع الناخبين من النساء والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم على مركز المعارض للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للتصويت، وسط تفاعل كبير وإشادات واسعة بالتنظيم.

وحرصت لجنة الفجيرة على تطبيق أعلى المعايير للعملية الانتخابية من خلال توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة من الجنسين، لمساعدة الناخبين للتمكن من التصويت الإلكتروني بكل أريحية وسرية تامة.

تخصيص أماكن

وخصصت اللجنة أماكن للمترشحين يشاهدون عبرها سير عملية التصويت، وفي مشهد رائع حرص عدد من كبار المواطنين على الحضور للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية رغم ظروفهم الصحية، وذلك من واقع شعورهم بالمسؤولية لدعم مسيرة العمل البرلماني في الدولة، حيث أشادوا بالاستقبال والتنظيم وتسهيل كافة إجراءات التصويت لهم دون أن يواجهوا أية صعوبة.

ورصدت الـ«البيان» أمس حركة نسائية نشطة في مركز الانتخاب بالفجيرة، كما اصطحبت بعض الأمهات والآباء أطفالهم إلى مركز الانتخاب بغرض غرس قيم الدور الوطني والمشاركة الوطنية في هذا العرس الانتخابي.

من جانبه وصف اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الفجيرة، الإقبال أمس بالجيد مؤكداً أن عمليات التصويت تمت بسلاسة وسهولة من خلال 25 جهاز تصويت إلكترونياً، منها جهازان مخصصان لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث لا تستغرق عملية التصويت أكثر من 5 دقائق، مؤكداً الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين ولجميع فئات المجتمع للتمكن من المشاركة بفاعلية وإجراء عملية التصويت بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن توفير نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين التصويت عن بعد والتصويت في مراكز التصويت، والذي تمتاز به الدورة الخامسة للانتخابات، سهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

وأشاد الناخبون بسلاسة عملية الانتخاب، حيث أعرب حمد عبيد الكعبي عن فرحته في المشاركة، وأفاد بأن عملية التصويت من خلال الجهاز الإلكتروني تميزت بالسهولة والسرعة، حيث وفرت اللجنة المنظمة كافة السبل للتسهيل على الناخبين.

وقال خلفان الكندي إن إجراءات التصويت سهلة وسريعة، معرباً عن فخره في ممارسة حقه الانتخابي والتصويت، واصفاً إياه بالواجب الوطني الذي يحقق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة نحو التمكين السياسي، وتعزيز مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار الوطني، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع.

وأشارت عائشة عبدالله أن عملية التصويت سارت بنجاح ولم تواجه أي صعوبة في عملية التصويت، وأن الاستقبال من قبل المنظمين كان حافلاً وداعماً.

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