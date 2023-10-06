العائلات تزين التصويت المبكر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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شهد مقر لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، في ثاني أيام التصويت المبكر، حضوراً كبيراً من العائلات وكبار المواطنين، الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم، حيث جرى استقبال الناخبين من خلال فرق العمل بالمركز، وإرشادهم على عملية التصويت، بعد التحقق من الهوية، ومن ثم الإدلاء بأصواتهم.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن مقر اللجنة شهد إقبالاً كبيراً خلال ثاني أيام التصويت المبكر، من مختلف فئات المجتمع، حيث تزين المركز بالحضور العائلي وكبار المواطنين، للمشاركة في العرس الانتخابي الإماراتي لاختيار من يمثلهم.

حيث تم استقبال أعضاء الهيئة الانتخابية منذ بدء أعمال التصويت، وإرشادهم على عملية الإدلاء بأصواتهم، وسط مشاعر الفخر والسرور، ورغبتهم الصادقة في إنجاح هذا العرس الوطني الكبير.

وأشار إلى أن التصويت في العملية الانتخابية يسير بسهولة وبشكل منظم، وتم توفير جميع الخدمات لإنجاحها من سهولة الإجراءات، مؤكداً على ضرورة تفعيل أعضاء الهيئات الانتخابية لحسابهم الخاص بالهوية الرقمية، قبل التوجه لمقر اللجنة، أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

مشيراً إلى أن قنوات التصويت المتعددة، ساهمت بتوفير خيارات أمام الناخبين، لاختيار ما يناسبهم للإدلاء بأصواتهم، فيما تم تخصيص اليوم الجمعة لنظام «التصويت عن بعد» فقط.

وأوضح الطنيجي، ينطلق غداً السبت، يوم الانتخاب الرئيس، حيث خصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات في رأس الخيمة، بمقر اللجنة الرئيس في مركز إكسبو، بالإضافة لمركز رأس الخيمة الإبداعي للشباب في منطقة الغيل جنوب الإمارة.

حيث سيتم افتتاح المركزين من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً، متوقعاً أن ترتفع أعداد الناخبين المشاركين في الأدلاء بأصواتهم، مع افتتاح مركز الانتخاب في منطقة الغيل، والذي يستقبل الناخبين من أهالي المناطق الجنوبية برأس الخيمة.

تجهيزات

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على تجهيز مقر مركز إكسبو ورأس الخيمة الإبداعي للشباب في منطقة الغيل، قبل بدء عملية التصويت المبكر، بكافة الإمكانات لتوفير الراحة على المشاركين بالعرس الوطني، من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية، وتخصيص أجهزة لأصحاب الهمم، وأجهزة قراءة الكيو آر كود، بالإضافة لتخصيص موقع خاص بالإعلاميين، وموقع خاص بالمراقبين على العملية الانتخابية، وموقع خاص بالمرشحين والمرشحات لمتابعة عملية التصويت.

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