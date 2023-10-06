فرق دعم تقني واستبيان لقياس رضا الناخبين في عجمان

المصدر: عجمان ـ نورا الأمير

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شهدت قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان في ثاني أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً جيداً من مختلف شرائح المجتمع، وسط تسهيلات اللجنة لمساعدة كبار المواطنين وأصحاب الهمم لتيسير وصولهم وتمكينهم من التصويت.

وأتاحت اللجنة استبياناً للناخبين عقب الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم يتضمن المعلومات الديموغرافية عن الناخب والمركز الانتخابي له، ومدى رضاه عن استخدام نظام التصويت وسهولة الوصول للخدمة، وكذلك سهولة إجراءات التقديم على الخدمة.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس «لجنة عجمان» أن عملية التصويت اتسمت بالانسيابية فضلاً عن عدم حدوث أي أعطال من الناحية التقنية، واصفاً الإقبال بالجيد خلال يومي التصويت المبكر، داعياً في المقابل أعضاء اللجنة الانتخابية للمشاركة في العُرس الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة تفتح أبوابها يوم غد في الثامنة صباحاً، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ويتولى فريق دعم داخل اللجنة بالتحقق من هويات المصوتين ومساعدة من لديهم مشكلة في الهوية الرقمية، ثم العبور من أمام شاشات «بصمة الوجه» للتأكد من هوية الشخص الناخب، وعقب ذلك يتوجه المصوّت إلى أجهزة الإدلاء بالصوت.

والتي خصصتها اللجنة لإتمام عملية التصويت بسهولة ويسر بالهوية الرقمية، لاختيار المرشح الراغب في انتخابه، فيما وفرت اللجنة 21 جهازاً للتصويت بينها جهاز لأصحاب الهمم، ضمن التسهيلات التي توفرها لكافة الناخبين.

كما خصصت اللجنة جهازين لمساعدة الناخبين الذين يواجهون صعوبة في تفعيل الهوية الرقمية على الإدلاء بأصواتهم عبر التوجه إلى منطقة إسعاد الناخبين وإعطائهم «باركود» ومن ثم التوجه إلى الأجهزة المخصصة للتصويت.

وواصلت فرق الدعم مساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر عبر شرح آلية التصويت بمجرد الدخول، وكذلك مساعدة الناخبين ممن لديهم مشكلة في بطاقة الهوية الرقمية؛ لاسيما كبار السن، باستخدام الأجهزة المخصصة .

لذلك، وشرح فريق الدعم المتواجد باللجنة، للمصوتين، آلية الإدلاء بالصوت الانتخابي عبر فيلم توضيحي، فبعد نجاح التعرف على هوية الناخب يتوجه إلى جهاز التصويت الإلكتروني واتباع الخطوات اللازمة لاختيار المرشح وفق الإجراءات المتبعة.

وبحسب الفيلم التوضيحي فإنه يجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح (أكثر من مرة) خلال أيام التصويت، وسيتم احتساب صوت واحد للناخب واختياره للمرشح بصفة نهائية من خلال الخيار الأخير في النظام، ولكل ناخب صوت واحد فقط ويعني ذلك أنه لا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر الفيلم، الناخبين، إلى التوجه إلى مراقب أجهزة التصويت المتواجد في المركز الانتخابي في حال مواجهة أي تحديات تقنية.

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