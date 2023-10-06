ناخبون في أبوظبي: احترافية التنظيم تعكس تميز الإمارات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد ناخبون في أبوظبي سهولة العملية الانتخابية خلال اليومين الماضيين للتصويت المبكر للمجلس الوطني الاتحادي 2023، وأنها منظمة باحترافية تعكس تميز الدولة في كل المجالات.

وهو ما أثمر عن انسيابية في عمليات التصويت، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا أي معوقات أو ازدحامات خلال الإدلاء بأصواتهم حضورياً، في وقت عبروا فيه عن سعادتهم بالمشاركة في «العرس الانتخابي»، الذي اعتبروه واجباً وطنياً.

وتميز مركز أبوظبي للطاقة باستقبال فئات متعددة من الناخبين، وكان العنصر النسائي حاضراً بقوة، إضافة إلى كبار المواطنين والأطفال الذين ارتدوا الزي الوطني، تعبيراً عن فرحتهم وسعادتهم بالمشاركة في «العرس الانتخابي»، كما حرص «أبوظبي للطاقة» على توفير مركز للتدريب خاص بالنساء، يقدم الإرشادات والنصائح اللازمة للتعامل مع أجهزة التصويت.

3 دقائق للتصويت

من جهته قال الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس المركز الانتخابي في «أبوظبي للطاقة»: «إن العملية الانتخابية خلال اليومين الماضيين للتصويت المبكر كانت سهلة وسلسة، وتميزت بإقبال كبير من جانب الناخبين»، مضيفاً أنه «على الرغم من بعض التحديات في بداية التجهيزات فإن العملية الانتخابية مرت بسهولة ويسر، وعمليات التصويت لا تستغرق أكثر من 3 دقائق».

وأضاف: «مركز أبوظبي للطاقة يعتبر واحداً من المراكز الرئيسية في الإمارة، وسيستقبل الانتخابات الرئيسية غداً السبت، حيث يتميز بطاقة استيعابية كبيرة، ويضم 50 جهازاً للناخبين، إضافة إلى 50 متطوعاً من جهات مختلفة، ويوفر جميع أوجه الدعم الفني لإتمام العملية الانتخابية بسهولة وانسيابية، ويعتبر موقعه مناسباً داخل إمارة أبوظبي».

وأكد الدكتور الشامسي أن العملية الانتخابية ميسرة وسلسة، ولم ترد شكاوى أو انطباعات سلبية من جانب المواطنين بخصوص الأمور التقنية التي تتعلق بأجهزة التصويت أو التصويت عن بعد، بل إن جميع انطباعات الناخبين كانت إيجابية.

مشيراً إلى إمكانية تغيير الناخب لمرشحه حتى اليوم الأخير للتصويت غداً السبت خلال الانتخابات الرئيسية، مضيفاً أن التصويت متاح اليوم «الجمعة» فقط عبر «الأونلاين»، وأن المراكز الحضورية في الدولة ستكون مغلقة.

ارتياح كبير

وعبر مواطنون عن سعادتهم بذهاب جميع الفئات العمرية إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم أو عن طريق «الأونلاين»، وقالوا لـ«البيان» إن الانتخاب واجب وطني، وإن أصواتهم ستذهب إلى من يستحق.

وقال بخيت المنهالي: «المنظمون يستقبلون الناخبين بكل ود، ويقدمون لهم كل أوجه المساعدة، خصوصاً كبار السن، كما أن عمليات التصويت سهلة للغاية، وجميع الأمور ميسرة ولا يوجد أي تعقيدات، وهذا الأمر يدل على تميز أبناء الوطن وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة بتفرد العرس الانتخابي».

وأضاف سيف المنصوري: «التميز ليس غريباً على أبناء الدولة، ولا غرابة عندما يستقبل المنظمون الناخبين بالترحاب والورود.

كما أن الوقت المستغرق للعملية الانتخابية لا يتعدى سوى بضع دقائق منذ دخول المركز الانتخابي وحتى إتمام التصويت، وذلك يرجع إلى الاحترافية في التنظيم، التي قضت تماماً على الازدحام من خلال توافر عدد كبير من أجهزة التصويت، وأيضاً الانتخاب عن طريق الانتخاب عن بعد».

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