ناخبون في عجمان: المشاركة تجسّد الوعي بأهمية التصويت

المصدر: عجمان - نورا الأمير

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توافدت جموع الناخبين على لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان صباح أمس، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للتصويت المبكر بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في مشهد يجسد عمق الوعي بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي لاختيار من يمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وخصصت اللجنة مسارات محددة تشمل فريق الدعم بمنطقة إسعاد الناخبين، حيث يجري التحقق من الهويات ومساعدة من لديهم أي مشكلات في الدخول عبر الهوية الرقمية أو من ليس لديهم هذه الوسيلة، ثم العبور أمام شاشات بصمة الوجه للتأكد من هوية الناخب، يليه توجه المصوت إلى الأجهزة المخصصة، فيما خصصت اللجنة فريقين لاستقبال الناخبين لشرح التفاصيل الخاصة بالتصويت والرد على الاستفسارات المتعلقة بالاقتراع.

استحقاق مهم

والتقت «البيان» عدداً من الناخبين الذين أجمعوا على أهمية هذا الاستحقاق، معتبرين المشاركة فيه مسؤولية وواجباً وطنياً، داعين الناخبين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع لاختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس.

وقال أبو راشد الذي حضر برفقة والدته إن منح الصوت أمانة وعلى الجميع اختيار من يجدون فيهم الكفاءة والإخلاص لخدمة الدولة، مؤكداً أن الإجراءات كانت بسيطة وتم تخصيص قسمين، لتدريب الرجال والنساء من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في التعرف على آليات وأنظمة التصويت التي يتم استخدامها في الانتخابات.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توافد الأعداد الكبيرة على مركز الاقتراع يعكس عمق النضج والوعي السياسي لدى المواطن بأهمية اختيار من سيمثلهم في المجلس.

وقالت الناخبة أمل العليلي إن الإجراءات داخل المركز بسيطة وسريعة، وإن ما يهم في التصويت هو أن يكون الناخب قادراً على اختيار المرشح الأصلح، وصاحب الخبرة العلمية والثقافية، وأشارت إلى أن المشهد اللافت في المركز حضور عدد كبير من كبار السن وأصحاب الهمم الذين حرصوا على عدم تفويت الفرصة لإثبات وجودهم في العرس الانتخابي وتلبية الواجب.

وأكدت هنادي المطروشي أن اختيارها للمرشح جاء مبنياً على اقتناعها بالبرنامج الانتخابي له، وركز في مجمله على الإسكان وأهمية توفيره لضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري، وأضافت أن الحرص على الوجود منذ الصباح دلالة على ارتفاع سقف الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة في أيام التصويت.

ورأت فاطمة المزروعي أن قضايا المرأة تحتل حيزاً من اهتمامها، وعليه فقد كان اختيارها للمرشح مبنياً على المحاور التي طرحها كالتقاعد المبكر وغيره، داعية كافة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في التصويت.

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