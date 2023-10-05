مسؤولون وناخبون في أبوظبي: البنية الرقمية المتقدمة سهّلت وسرّعت العملية الانتخابية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد مسؤولون وناخبون سهولة العملية الانتخابية التي جرت أمس في مركز أبوظبي للطاقة، والذي استقبل الناخبون للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول للتصويت المبكر للانتخابات البرلمانية.

وقال سيف القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي للانتخابات، إن مراكز التصويت الثلاثة في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة استقبلت الناخبين بجاهزية عالية، وستستمر في الاستقبال حتى اليوم الخميس، على أن يتم التصويت فقط عن بعد في اليوم التالي «الجمعة» عبر التطبيق الذكي «شارك للإمارات» أو الموقع الإلكتروني www.uaenec.ae.

لافتاً إلى تميز الإقبال من جانب الناخبين في وقت توقع فيه زيادة الإقبال خلال اليومين المقبلين، مع توافر جميع العوامل اللوجستية للناخبين، حيث يتم التصويت بسهولة ويسر، مدعوم ببنية تحتية رقمية ذكية.

وثمن ناخبون الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة والتي أظهرت «العرس الانتخابي» على أكمل وأجمل صورة، وقالوا لـ «البيان» إن اللجنة العليا للانتخابات منحت خيار الانتخاب عن بعد، أو حضورياً في مراكز التصويت، والتي جرى فيها الاقتراع مما سهل عمليات التصويت، والتي اتسمت بالسهولة ولا تستغرق سوى ثوان معدودة.

بالإضافة إلى حرص القائمين على مراكز التصويت في أبوظبي على استقبال الناخبين بود وترحاب وتقديم كافة أوجه المساعدة لكبار المواطنين.

والذين حرصوا إلى التواجد والإدلاء بأصواتهم اتجاه مرشحيهم، مع تواجد مميز من جانب العنصر النسائي وكبار المواطنين والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي. ووفرت لجنة انتخابات التصويت بمركز أبوظبي للطاقة 31 جهازاً، بالإضافة إلى 6 أجهزة للتعرف على هوية الناخبين.

العين

شهد مركز العين للمؤتمرات إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في اليوم الأول من فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر غداً الخميس. وقال علي بن عايش القايدي رئيس المركز الانتخابي في مركز العين للمؤتمرات إن الإقبال على مركز العين الانتخابي بدأ منذ الساعات الأولى وكانت العملية سهلة وسلسة جداً.

وأشار إلى أن التجهيزات كافة اللازمة في المركز قد استكملت لاستقبال الناخبين على مدار أيام التصويت، سواء المبكر أو الرئيس، لكي يتمكن الناخبون من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين سيمثلونهم.

وأكد القايدي أن نظام التصويت الهجين الذي يجمع ما بين التصويت من بعد والتصويت في المراكز الانتخابية، قد خفف الضغط بشكل كبير على المراكز الانتخابية وسهل على الناخبين سواء في الدولة أو خارجها المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بكل يسر وسلاسة.

يذكر أن لجنة الانتخابات خصصت أماكن مثالية في جميع المراكز الانتخابية لتدريب الراغبين من الناخبين في كيفية الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا العرس الانتخابي.

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