إقبال لافت في اليوم الأول لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي- البيان، ووام

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شهدت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي انطلقت أمس في كافة المراكز الانتخابية على مستوى الدولة إقبالاً لافتاً من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، وساهمت أنظمة التصويت المحدثة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في تسهيل المشاركة في عملية التصويت، وأحاطت الناخب بحرية وسرية كاملة لدى تصويته لأي مرشح.

وأكد ناخبون في مختلف إمارات الدولة على الانسيابية والسهولة التي ساهمت في أداء واجبهم الوطني، ووجهوا الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة واللجنة الوطنية للانتخابات على جهودهم المقدرة لإنجاح هذا العرس الوطني مؤكدين أهمية المشاركة في هذا الحدث الوطني.

وأشادوا على هامش انطلاق اليوم الأول للتصويت المبكر بسهولة الإجراءات التنظيمية مؤكدين أن متوسط مدة التصويت تستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق كحد أقصى، وذلك بفضل وضوح الإجراءات وتعاون فريق العمل القائم في المراكز الانتخابية.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت (سواء الإلكتروني في المراكز الانتخابية أو عن بُعد)، لتنفيذ العملية الانتخابية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من المنظومة الإلكترونية للتصويت التي تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة، هي: تجهيز منظومة التصويت (سواء الإلكتروني في المراكز الانتخابية أو عن بُعد) وتشفيرها، التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أية عمليات تصويت مسبقة وفتح المنظومة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وثالثاً عملية إغلاق المنظومة وفك التشفير لاحتساب الأصوات المدلى بها وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وتتولى لجنة الفرز، بحسب المادة (55) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بعد انتهاء عملية التصويت، حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت.

ووفق المادة (57) من التعليمات التنفيذية للانتخابات؛ يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.

وتأتي خطوة تفعيل بطاقات الدخول لتوفير أعلى معايير الحماية والسلامة الأمنية لعملية التصويت، إذ يتم خلالها دعوة أعضاء لجنة الفرز إلى اعتماد أرقام سرية خاصة بكل واحد منهم، على أن يتم استخدام البطاقات الخاصة بأعضاء اللجنة قبيل بداية اليوم الأول من فترة التصويت المبكر للتأكد من خلو النظام من أية عمليات تصويت مسبقة، ولإتاحة المنظومة للتصويت أمام الناخبين.

كما سيتم استخدام هذه البطاقات لإغلاق المنظومة بعد الانتهاء من عمليات التصويت في يوم الانتخاب الرئيس المقرر في 7 أكتوبر 2023.

والتي تتبعها عملية فك التشفير واحتساب الأصوات المدلى بها وإعلان النتائج الأولية للانتخابات. وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على تنفيذ عملية انتخابية بالشكل الذي يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الوطني، لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع.

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