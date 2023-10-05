مشاركة نسائية واسعة في التصويت المبكر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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شهد مقر لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إقبالاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، مع بدء عملية التصويت المبكر التي انطلقت صباح أمس، وتستمر لمدة يومين.

حيث تتميز الدورة الخامسة بعملية التصويت الحضوري لمقر المركز، أو عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني.

وسجلت الناخبات حضوراً بارزاً في مقر اللجنة، حيث أكدن أن حضورهن المباشر للتصويت يحمل مشاعر خاصة لديهن من خلال المشاركة الفعالة، على الرغم من قنوات التصويت الأخرى، متوقعات أن ترتفع نسبة المشاركة في ظل التسهيلات والإجراءات المتميزة التي تقوم بها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن مقر اللجنة شهد إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في عملية التصويت المبكر لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتحقيق رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو التمكين السياسي، من خلال تعزيز مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار الوطني، وتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع.

وأشار إلى أن المركز تم تجهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية والتي بلغ عددها 25 جهازاً، حيث تم تخصيص أجهزة لأصحاب الهمم، وبوابة خاصة لمساعدة الناخبين في حال عدم تسجيلهم في الهوية الرقمية قبل إجراء عملية التصويت، وجهازين لقراءة «الكيو ار كود» الخاص بتلك الفئة من الناخبين، و8 أجهزة لقراءة بصمة الوجه لتسهيل وتسريع عملية التسجيل.

ومحطتين للنساء والرجال لتقديم خدمات الإرشاد الخاصة بعملية التصويت وتدريب الناخبين على عملية التصويت قبل الوصول إلى الأجهزة من خلال إطلاعهم على خطوات الاقتراع، حيث تميز اليوم الأول بسهولة الإجراءات وسرعة عملية الوصول للأجهزة دون تحديات.

خدمات

وقال الطنيجي: «قدمت الفرق المختصة داخل المركز خدمات راقية لجميع الناخبين، حيث تم تخصيص فرق لاستقبال كبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال الكراسي المتحركة واستقبالهم من المركبة وحتى خروجهم من مقر المركز إلى المركبة مرة أخرى، وتخصيص فرق لمساعدة كبار المواطنين على عملية قراءة «الكيو ار كود» الخاص بفئة الناخبين غير المفعلين للهوية الرقمية على الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات برأس الخيمة، حرصت على تسخير كافة الإمكانيات بالتعاون مع الشركاء، وتوفير مواقف خاصة بالمركبات داخل المركز لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، لضمان السلاسة في عملية الوصول إلى مقر لجنة التصويت.

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