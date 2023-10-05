إقبال لافت من الناخبين في أول أيام الانتخابات بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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شهد مركز الانتخابات المبكرة في أم القيوين صباح أمس إقبالاً من الناخبين من مختلف فئات المجتمع لا سيما كبار المواطنين والشباب، حيث تم توفير التصويت سواء بالحضور إلى المركز الانتخابي، أم (عن بُعد) عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات، أو عن طريق تطبيق (شارك) تيسيراً للناخبين.

22 جهازاً

وقال عبد العزيز الراشد آل صالح، رئيس المركز الكائن في قاعة الاتحاد، إن المركز أعد جيداً لاستقبال الناخبين، وزود بـ 22 جهازاً للتصويت بهدف تسهيل الإجراءات على الناخبين، وأخرى لأصحاب الهمم، إضافة إلى تزويده بكبائن خاصة بالموظفين الذين يتحققون من بطاقات هويات الناخبين، بعد تدريبهم وتأهيلهم على كيفية الإرشاد والتوجيه.

تصويت سهل

وأضاف: «عملية التصويت سهلة، ولا تتجاوز مدتها 3 دقائق، منذ دخول الناخب إلى القاعة، حتى خروجه منها»، داعياً الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة إلى المشاركة في هذا العرس البرلماني لإنجاح عملية اختيار أعضاء جدد للمجلس، من أجل المساهمة في عملية التطوير السياسي في ظل القيادة الرشيدة للدولة، ومن أجل تحقيق الرفاهية والنماء لكل المواطنين.

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