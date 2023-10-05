مشاركة فاعلة لشرائح المجتمع بعملية التصويت في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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شهد مركز الفجيرة في مركز المعارض إقبالاً كبيراً للناخبين للإدلاء بأصواتهم، بعد تجهيزه بـ 25 جهاز تصويت إلكترونياً.

واتسم اليوم الأول بمشاعر مليئة بحب الوطن ليسلط الضوء على ثقافة انتخابية بينت تكاتف جموع المواطنين من أجل انتخاب واختيار المرشحين الذين يعبرون عن هموم المواطنين وقضاياهم، كما اتسمت الإجراءات المتبعة في عملية التصويت حضورياً بالسهولة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق عبر جهاز التصويت الإلكتروني.

وصول مبكر

ورصدت «البيان» حماس الناخبين الذين قدموا خلال الساعات المبكرة للمشاركة في عملية التصويت، حيث سجلت المرأة في إمارة الفجيرة حضورها بقوة في اليوم الأول، الأمر الذي عكس ثقافة المشاركة السياسية بين كافة أفراد المجتمع، كما بدا واضحاً وجود الحس العالي بالمسؤولية من قبل الناخبين الحريصين على دعم مسيرة العمل البرلماني في الدولة، وحرصت اللجنة على أخذ آراء الناخبين من خلال نظام إلكتروني لمعرفة مدى رضاهم عن سير عملية التصويت.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس اللجنة، سلاسة سير عملية التصويت المبكر التي وصفها بالجيدة، وسلامة وسهولة الإجراءات المتبعة خلال اليوم الأول مع تخصيص مسار لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتخصيص فرق لاستقبالهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، لافتاً إلى أن هذه الدورة تميزت بعملية التصويت الحضوري لمقر المركز وعبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة أو خارجها، والتي تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

استقبال

وأشار الكعبي إلى أن اللجنة الانتخابية في الإمارة بدأت باستقبال الناخبين والمرشحين منذ الساعة التاسعة صباحاً، فيما ختمت عملية التصويت في اليوم الأول في تمام السادسة من مساء الأمس، لافتاً إلى المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار المواطنين والشباب والعنصر النسائي في عملية التصويت، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

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