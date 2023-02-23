محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نهج الإمارات الثابت دعم السلام في العالم

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهج الإمارات القائم على خدمة الأمن والاستقرار والسلام في العالم، ونوه سموهما بالمكانة التي وصل إليها معرض «آيدكس»، وأهمية الفرص التي يوفرها لبناء شراكات عالمية في قطاع الصناعات الدفاعية لخدمة السلام والاستقرار.

واستقبل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، الرئيس الصومالي في معرض «آيدكس»، كما استقبل سموه، في قصر البحر في أبوظبي، أخاه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، واستقبل سموه فرابوو سوبيانتو وزير دفاع إندونيسيا، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في «آيدكس»، وبحث سموه معهم تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية المتميزة. كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية الفرص التي يوفرها «آيدكس»، لبناء شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية لخدمة الأمن والاستقرار والسلام في العالم.

من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، هو ثمرة نهج واضح اتبعته الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد، في السعي الدائم نحو إقرار مقومات الأمن والسلام، وإيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الحماية للوطن وأهله ومكتسباته.

وقال سموه خلال زيارته معرض «آيدكس»: «الإمارات دولة سلام، وتدعو له في كل المحافل والمناسبات.. والتطور المشرّف الذي نراه اليوم في قدراتها الدفاعية، وما وصلت إليه من تقدم في مجال الصناعات ذات الصلة، ما هو إلا ثمرة رؤية لا تدخر جهداً في توفير كل المتطلبات اللازمة لنشر مقومات السلام، وضمان رسوخه واستدامته في مواجهة مختلف التحديات».

لمتابعة التفاصيل:

رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال وولي عهد البحرين ووزير الدفاع الإندونيسي

نائب رئيس الدولة يزور «آيدكس» ويشيد بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية

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