«نافدكس» يعزز صناعة السفن الوطنية ويدعم وجودها دولياً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد مسؤولون وعارضون لشركات وطنية أن معرض الدفاع البحري (نافدكس) منصة متخصصة لشركات الدفاع البحري والأمن البحري الدولي، لعرض أحدث التقنيات والخدمات للقطاع البحري الدولي، ويقام بالتزامن مع «آيدكس 2023» على أرض المعارض بأبوظبي.

حيث يتيح للمشاركين والعارضين فرصة تقديم أحدث التقنيات والمعدات الدفاعية والأمنية في مجال الأمن البحري والساحلي، كما أشادوا بالمستوى التقني المتطور للمنتجات المعروضة على المستوى الوطني، خصوصاً صناعة وصيانة السفن العملاقة والقوارب ذات الصلة، ما يعزز الاستثمار وفتح أسواق على المستوى الخارجي.

مشاريع

ومن جهته، قال المهندس مكتوم علي الشحي مدير إدارة خدمات الدعم العسكري في شركة أبوظبي لبناء السفن، لـ «البيان»: نفتخر ونعتز كوننا شريكاً استراتيجياً للقوات المسلحة الإماراتية، من خلال حزم من المشاريع المتنوعة، أبرزها «حوض السفن، وتبلغ مساحته 300000 متر مربع، ويتميز بتصنيع السفن وصيانتها.

ويضم أيضاً آلية الرفع بأوزان 520 طناً، في أطوال تتراوح بين 40 و45 متراً، ومضيفاً إن الشركة التي تأتي تحت مظلة مجموعة إيدج قد أبرمت عقداً بقيمة مليار يورو تقوم بموجبه ببناء 3 سفن متطورة بطول 71 متراً للبحرية الأنغولية، كما تعتبر الفرقاطة BR71 MKII إحدى المشاريع المهمة لدى أبوظبي لبناء السفن كونها متطورة للغاية.

ومثبت عليها رادار ثلاثي الأبعاد وأنظمة للحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة بجانب مدفع رئيسي وأنظمة صواريخ أرض - أرض وأرض - جو.

ولفت إلى أن شركة أبوظبي للبناء السفن الرائدة إقليمياً في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وإعادة تجهيز وتحويل السفن البحرية والتجارية، تمتد مسيرتها لأكثر من 25 عاماً وتخدم قطاع البحرية وغيره من المجالات في دولة الإمارات.

كما تسعى إلى تصدير المنتج الوطني خارجياً، ومؤكداً على أن معرض الدفاع الدولي آيدكس ونافدكس 2023 مظلة لجميع الشركات العالمية للمجيء إلى الإمارات وعرض أحدث التقنيات المتطورة المتعلقة بنظم الدفاع والآمن.

وأكد الشحي أن «أبوظبي لبناء السفن» تطور مجموعة من المشاريع الرائدة في القطاع البحري وأبرزها سفينة الدوريات البحرية fa-400 ويبلغ طولها 42 متراً لتكون سفينة متخصصة في الحفاظ على الأمن البحري، كما أنها صممت لتحقيق أقصى درجات المتانة على السرعات العالية، وهي مجهزة لتنفيذ مجموعة من المهام الإقليمية والساحلية البحرية.

على نحو متصل حظي الجناح الخاص بشركة «الصير» بإقبال مميز من جانب الزائرين، حيث عرضت نموذجاً لقارب بحري بواسطة الطابعة المتطورة Robatic 3D printing، وقال أحمد عبدالله المحيربي مسؤول مبيعات الشركة في معرض «نافدكس» إن الطابعة تعتبر الأحدث في العالم، وتمكن الطاقم الفني في الشركة من صناعة قوارب بطول حتى 40 متراً في وقت قياسي.

كما أن المواد التي تستخدم ذات جودة عالية وأبرزها «الكربون فايبر»، مضيفاً إن «الصير»، شركة وطنية تنتج أيضاً قوارب تعمل بالتحكم عن بُعد وهو مخصص لحمل الأوزان، والقيام بمهام الدعم البحري للسفن، وفي حال فقدت السيطرة عليه فإن القارب مزود بنظام يمكنه من العودة إلى مرساه بأمان.

اتفاقيات

وحول الصناعة الوطنية بشكل عام أكد أنها في تطور وتمتلك أدوات التصنيع والصيانة وتدعم القطاع البحري في الدولة، وأن شركة الصير قد أجرت اتفاقيات مع شركات كبرى محلياً أبرزها الياه سات، والثريا، حيث تستفيد الشركة من خدماتها في مجال الأقمار الصناعية، ولافتاً إلى أن التنوع في التخصص بين الشركات الوطنية يعزز الصناعة الوطنية ويدفعها إلى الأسواق الخارجية.

في السياق أكد جمعة خليفة أبوشبص رئيس مجلس إدارة شركة «دينا» أن معرض «نافدكس» لا شك يدعم الصناعات المحلية ليس فقط من جانب عرض المنتجات بل لتبادل الخبرات وإبرام الاتفاقيات والعقود بين الشركات الدولية، ومشيراً إلى أن «دينا» لديها خبرة قوية في مجال الهندسة وبناء السفن، وقد تم بناء أكثر من 500 وحدة بحرية من مختلف الأنواع والأحجام والمواصفات الخاصة.

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