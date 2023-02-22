رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة .. العلاقات الأخوية بين البلدين وتطوير مختلف أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بجهود التنمية والسلام والاستقرار في الصومال الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال سموه فخامة الرئيس الصومالي في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض " أدنيك".

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بزيارة الرئيس الصومالي إلى دولة الإمارات، واستعرضا مستوى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم كل ما يصب في مصلحة الشعب الصومالي الشقيق ويحقق تطلعاته إلى السلام والتنمية والازدهار.

كما قام صاحب السمو رئيس الدولة بجولة في عدد من أجنحة الشركات والجهات الوطنية والدولية وتبادل مع ممثليها الأحاديث بشأن أبرز معروضاتهم وأحدث ابتكاراتهم من الصناعات الدفاعية والعسكرية وإنتاجاته من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة .. متمنياً التوفيق لجميع ضيوف الدولة المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم.

رافق سموه خلال الجولة .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.

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