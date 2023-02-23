سيف بن زايد يبحث التعاون مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الشيخ طلال خالد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش معرض «آيدكس 2023» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث سموه والوزير الضيف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون القائم في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الشقيقين، كما تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول معرض «آيدكس» وما يمثله من منصة دولية مهمة في مجالات الصناعات الدفاعية، وعرض آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال من خلال مشاركة أبرز الخبراء وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس» واللواء سالم الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد المهندس حسين الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.

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