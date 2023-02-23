محادثات «آيدكس ونافدكس» تستقطب قادة الفكر وصنّاع السياسات

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد معرضا «آيدكس ونافدكس 2023» انطلاق «محادثات آيدكس ونافدكس»، التي تقام للمرة الأولى في هذا الحدث، وتستقطب مشاركة واسعة من قادة الفكر وصناع السياسات وخبراء بارزين عالميين لمناقشة أهم الموضوعات والتقنيات والحلول الأكثر ابتكاراً في المجالات الدفاعية.

وتنظم مجموعة أدنيك الدورة السادسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، والدورة السابعة من معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2023»، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وشهد اليوم الأول من الجلسات الحوارية انعقاد 6 جلسات حوارية، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والعديد من كبار المسؤولين.

قضايا

وتوفر الجلسات الحوارية منصة مثالية لاستعراض أهم القضايا بقطاعي الدفاع والدفاع البحري، حيث يناقش المشاركون فيها مجموعة من الموضوعات الحيوية، كالذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، والتنوع والشمولية، والتقنيات الناشئة، والتي باتت تؤدي دوراً رئيسياً في الكفاءة، ودعم صنع القرار، والقدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.

وقالت إليزابيث سيوارد، رئيس استراتيجيات الفضاء في شركة «بي أيه إي سيستمز»: «يشهد قطاع الفضاء في الفترة الراهنة تطوراً ملحوظاً على عدة مستويات، أبرزها تقليل تكاليف إرسال الحمولات بشكل كبير، وقد ازدادت كفاءة الأقمار الصناعية الصغيرة أكثر من أي وقت مضى.

استراتيجية

وتطرقت الجلسة الثانية بعنوان: «الوعي السيبراني شرط مسبق للذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التحكم» إلى الأمن السيبراني وأثره اليومي على حياتنا، والهجمات المشبوهة التي قد تستهدف البنى التحتية المختلفة، حيث شارك فيها الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات.

وقال الدكتور محمد الكويتي: «تظهر الأمثلة الرئيسية لمخاطر الأمن السيبراني في الجانب العسكري، وهي معروفة للجميع، وأعتقد أننا تطرقنا جميعاً لهذه المسألة، وكيف تمت مهاجمة المنشآت النووية برمز خاص بالجهات المهاجمة».

توعية

وتناقش الجلسة الحوارية اللوائح التنظيمية التي يجب على الجهات اتباعها، مثل سياسة الحوكمة، وضرورة التوعية بأهمية الأمن السيبراني. كما تشرح الجلسة الدور الرئيسي الذي تؤديه الهيئات الوطنية والدولية الداعمة لمبادرات التوعية بالأمن السيبراني.

وشارك في الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «تكنولوجيا الدفاع المدفوعة بالبيانات، مجالات الاستثمار والتقنيات المتوقعة في المستقبل» كل من ساشا رودنبرغ، شريك الدفاع في الشرق الأوسط، شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وطارق الهاشمي، رئيس قسم تبني وتطوير التكنولوجيا، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبروفيسور رون ماثيوز، رئيس الدفاع والأمن في توازن، أكاديمية ربدان، والدكتور إرنيستو دامياني، مدير أول في معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

تقنيات

وقال طارق الهاشمي، رئيس قسم تبني وتطوير التكنولوجيا، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: نتوقع أن يكون للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة استخدامات متعددة في المجال الدفاعي.

وقدّم الجلسة الرابعة بعنوان «نظرة عامة على القطاع: القدرات، التحديات والفرص في القطاع البحري» العميد الركن بحري إيمانويل سلارس، القائد المشترك للمنطقة البحرية للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية المتمركزة بدولة الإمارات، وقال: «أفضل طريقة للتدريب عندما يكون المركب راسياً هي ربط نظام العمليات مع نظام تدريب قصير».

واختتمت جلسات اليوم الأول بجلسة نقاشية بعنوان «التوسع الإقليمي في تعزيز الأمن البحري باستخدام الأنظمة غير المأهولة وتكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي»، شارك فيها الفريق براد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة.

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