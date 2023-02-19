تحت رعاية محمد بن زايد.. مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق اليوم بمشاركة 1800 من القادة وصناع القرار في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق اليوم مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس 2023) في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي، وذلك بمشاركة طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.وتنظم مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن).

ويفتتح معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع نسخة هذا العام من المؤتمر الذي يقام تحت شعار «التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي»، وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25 % مقارنة مع الدورة السابقة.

ويتخلله 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

تقام الجلسة الأولى بعنوان «الوعد والتبعات: الآثار والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية للانتشار المطرد في تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية والعضوية والواقع الممتد»، وتتمحور حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الممتد.

تسلط الجلسة الثانية بعنوان «المواكبة: كيف سيغير التضمين المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة في أماكن العمل من مناهج تطوير المواهب وإدارة الموارد البشرية»، الضوء على مساهمة تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة في أماكن العمل على تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري.

تستكشف الجلسة الثالثة بعنوان «التكنولوجيا في الطليعة: تأثير التكنولوجيا الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل الحروب» تأثير التقنيات الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل العمليات العسكرية.

تتناول الجلسة الرابعة بعنوان «الجبهات التالية: الغريزة البشرية وتحاول تجاوز أبعاد العالم الواقعي الحالي واستقراء»، وتدور حول سعي البشرية المتواصل لاستكشاف ما بعد الآفاق الحالية للعالم المادي وكوكب الأرض وتعزيز وصول البشرية إلى الفضاء والمجال الرقمي.

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استعراض

واستعرضت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدفاع البحري (نافدكس 2023)» ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما الاستعدادات النهائية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرضين اللذين ينطلقان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، غداً، 20 فبراير ويستمران حتى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يوفران منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمي لاستعراض تطورات القطاع من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وحضر الاجتماع اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس وأعضاء اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها، وذلك بحضور حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط التي وضعتها اللجان الفرعية، والإمكانات البشرية والفنية لتوفير أعلى مستويات الراحة للزوار والعارضين في هذه النسخة التي تعتبر الأكبر وتستقطب أكثر من 1350 شركة من 65 دولة حول العالم، وتشهد مشاركة 41 جناحاً وطنياً، ويتوقع أن تستقطب أكثر 350 وفداً رسمياً، وما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وناقشت اللجنة أيضاً الأجندة النهائية لمؤتمر الدفاع الدولي، والذي يقام قبيل انطلاق المعرضين في 19 فبراير في مركز أدنوك للأعمال.

واطلعت اللجنة أيضاً خلال الاجتماع على سير أعمال بناء أجنحة الشركات، ومواقع العروض الحية خلال الحدث في منطقة المنصة الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومنطقة القناة المائية التابعة لمارينا أدنيك والتي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات التي تلائم أحدث المعدات والمركبات التي يعرض بعضها للمرة الأولى، والتي ستساهم وبشكل فاعل في إظهار القدرات العملية لهذه المركبات والقطع البحرية في مختلف التصنيفات والاستخدامات الدفاعية.

مبارك الجابري يطلع على الاستعدادات النهائية | من المصدر

جولة

وعقب الاجتماع قام اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري بحضور حميد مطر الظاهري بجولة في إرجاء مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تفقد خلالها سير أعمال البناء للأجنحة، والاستعدادات النهائية لانطلاق المعرضين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض نافدكس للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في زيادة عدد الشركات العارضة بنسبة 206 % مقارنة مع الدورة السابقة في العام 2021، وذلك مع ارتفاع المساحة الإجمالية لمعرض نافدكس إلى 57 ألف متر مربع.

ويشهد معرض نافدكس هذا العام مشاركة عدد من القطع والسفن البحرية من 8 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الكويت، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.

وتستضيف نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس الدورة الأولى من محادثات آيدكس ونافدكس، وهي سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي تستقطب أهم قادة الفكر وواضعي السياسات والباحثين والمفكرين لحضور جلساتها المهمة وتسليط الضوء على أبرز المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة الكفيلة برسم ملامح مستقبل آمن للجميع. ويشتمل المعرضان لأول مرة في تاريخ آيدكس خاصية اللمحة العامة عن المعرض، والتي تزود الزوار برؤى معمقة حول المزايا الجديدة والمحسنة في المعرض وتعرفهم بأهم المتحدثين الملهمين وآخر المستجدات حول الجهات العارضة. فيما تقدم جولة مسار الابتكار مجموعة مختارة من المنتجات المبتكرة المعروضة لتسهل على زوار المعرضين التعرف على المنتجات الأفضل من ضمن آلاف الابتكارات.

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