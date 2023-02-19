قائد العمليات المشتركة: يعززان مكانة الدولة في تطوير الصناعات العسكرية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء الركن صالح بن مقرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، إن معرضي آيدكس ونافدكس فرضا وجودهما القوي على الساحة الدولية برغم المنافسة القوية من معارض دفاعية أخرى، إذ يسهمان بشكل واضح في تعزيز مكانة الدولة في مجال الابتكار والتطوير للصناعات العسكرية المحلية وازدهار الاقتصاد والنهضة الشاملة.

استقرار

وقال اللواء الركن صالح بن مقرن العامري - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - دأبت القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام لبناء دولة متقدمة واقتصاد مزدهر وجيش قوي محترف، قدم أبطاله التضحيات فداءً للوطن وهو على أهبة الاستعداد للاستمرار بالمساهمة في بناء وحفظ السلام الإقليمي والدولي، متسلحاً بالعلم والمعرفة من خلال أحدث التقنيات وأفضلها تطوراً ليحقق الأسس والمبادئ التي بنى ركائزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حينما قال «إننا نسعى إلى السلام ونحترم حق الجوار، ونرعى الصديق، ولكن حاجتنا إلى جيش قوي قادر على حماية الوطن تبقى قائمة ومستمرة»، ومن هذا المنطلق استثمرت الدولة في عقد المعارض والمؤتمرات العسكرية، وأبرزها معرضا ومؤتمرا الدفاع الدولي (آيدكس ونافدكس).

تميز

وأضاف: تتوج الدورة الحالية مسيرة 30 عاماً من الإنجازات والتميز، وقد أصبح المعرض منصة عالمية متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية، ومقصداً لأبرز صناع القرار والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي.

حلول

ونوه إلى أن الحدث يوفر فرصة مهمة لتعزيز التعاون العسكري والتنسيق القائم بين دولة الإمارات والدول المشاركة، وإبرام الصفقات المهمة بما يخدم المصالح المشتركة، حيث أتاح المعرض العديد من الفرص للشركات الوطنية للعمل تحت مظلة واحدة بجانب الشركات العالمية لمشاركة الآراء والبحث عن الحلول الدفاعية المناسبة لتعزيز مكانة الشركات المحلية عالمياً وتطوير خبراتها الذاتية، مثل مجموعة شركات (إيدج) التي أصبحت ضمن أقوى (25) شركة رائدة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز