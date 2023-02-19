قائد القوات البحرية: منصة عالمية لاستعراض الجديد والأحدث في الدفاع البحري

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، أن معرض «نافدكس» بتزامنه مع معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023، يشكل منصة عالمية لاستعراض الجديد والأحدث في النطاق الدفاعي البحري، من خلال العروض الخاصة بالمعدات البحرية، والفرصة المتاحة لمرتادي المعرض، لزيارة السفن الحربية والزوارق المشاركة. وقال اللواء الركن بحري طيار، الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان - في كلمة عبر مجلة «الجندي»، بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، والدفاع البحري «نافدكس 2023» - إن معرض نافدكس يستقطب عدداً من الشركات الكبرى التي تعرض حلولاً وخدمات دفاعية شاملة، تعد لبنة أساسية في الاستثمارات الاستراتيجية ذات الجدوى العالية في قطاعات وطنية مدروسة.

فخر

وتحدث أنه من دواعي الفخر والاعتزاز، أن نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على افتتاح النسخة الأولى من معرض آيدكس، الذي يمثل الحدث الدفاعي الأضخم على مستوى الشرق الأوسط في دورته السادسة عشرة، كما يتعزز هذا الشعور لدينا بتزامن ذلك مع افتتاح الدورة السابعة من معرض الدفاع البحري نافدكس 2023، إن الاحتفال بهذه المناسبة، يكتسب رونقاً مميزاً، لا سيما مع ما يشهده المعرض من تطور وتوسع في مستوى المنتجات الدفاعية، وتزايد ملحوظ في مستوى المشاركة من قبل الجهات الرسمية، والشركات العالمية التي تتنافس في تقديم الجديد والأكثر تطوراً على الصعيد الدفاعي العالمي. وأضاف قائلاً: ينعقد المعرض في دورته الحالية، في خضم ظروف سياسية واقتصادية عالمية بالغة الدقة، حيث لا يخفى على المراقب بتمعن، ما مرت به البشرية خلال الأعوام المنصرمة من توابع لجائحة كوفيد 19، والتي أدت إلى تغيير (نحسبه للأفضل) في كل مناحي الحياة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها المسرح العالمي بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص، من توابع الجائحة، وتقلبات سوق النفط والآثار الجانبية الحادة للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتوابع التنافس بين القوى العظمى على كافة الصعد، السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ظروف

وأشار الشيخ سعيد إلى أن مجمل هذه الظروف، بالرغم من صعوبتها وحجم تأثيراتها، تشكل بالنسبة لدينا رافداً مهماً من الدروس المستفادة في المجال الاستراتيجي العسكري، كما أنها تخلق لنا من التحديات التي تشحذ الذهن والهمم، علاوة على الدرس الأهم من ذلك، وهو التغيير الذهني في طريقة التعاطي مع المنتجات الدفاعية العسكرية، والتركيز على تلك المعدات والقدرات الدفاعية، التي أثبتت نجاحها في الأزمات والأحداث الأخيرة، ولفت النظر بعناية وتركيز إلى الثغرات الفنية والتعبوية والعملياتية التي ظهرت خلال هذه الأحداث، والتي نتجت عن إخفاق معدات أخرى في تحقيق النتائج المرجوة، فمنها تعزز الشراكة الصناعية والأمن الجماعي.

وأكد الشيخ سعيد بن حمدان أن المعرض كان ولا يزال فرصة لا تقدر بثمن، لتبادل الخبرات والمعلومات الدفاعية مع المختصين في هذا المجال، ممثلين بالشركات الدفاعية العالمية المشاركة من كل أقطاب الكوكب، وكذلك أعضاء وفود الدول المشاركة، والذين يمثلون الجهات المختصة بتقنية الدفاع والمعدات والقدرات الدفاعية في بلادهم، تتسنى الفرصة بلا شك خلال المعرض، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية في المجالات ذات الاهتمام على الساحة العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال العسكري، والأنظمة المُسيَّرة، وما طرأ عليها من تطورات تقنية، بالإضافة إلى مناقب ومثالب هذه الأنظمة، التي استخلصت من مجريات الصراعات والأزمات، والتي تخلق فرصة لتقييم هذه الأنظمة على أرض الواقع، ما يرفع من قدرة السلاح لخدمة العسكري في الميدان.

وختم بالقول: يشكل معرض نافدكس، بتزامنه مع معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023، منصة عالمية لاستعراض الجديد والأحدث في النطاق الدفاعي البحري، يأتي ذلك من خلال العروض الخاصة بالمعدات البحرية، والفرصة المتاحة لمرتادي المعرض لزيارة السفن الحربية والزوارق المشاركة، يشارك في معرض نافدكس عدد من الشركات الكبرى التي تعرض حلولاً وخدمات دفاعية شاملة، تعد لبنة أساسية في الاستثمارات الاستراتيجية، ذات الجدوى العالية في قطاعات وطنية مدروسة.

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