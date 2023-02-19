وكيل وزارة الدفاع: آفاق واعدة لتطوير الصناعات الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، بأن الصفة الاستثنائية التي تقترن بوصف الدورة السادسة عشرة لـ «آيدكس»، والدورة السابعة لـ«نافدكس» ما كان لها أن تكون لولا الجهود المضنية التي قدمتها وما زالت تقدمها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ومختلف الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الدفاعي الكبير الذي يستقطب اهتمام العالم ويليق بمكانة الدولة على الصعيد الدولي.

وقال - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - إن هذا الحدث بات يفتح آفاقاً واعدة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية التي أثبتت جدارتها وجاذبيتها خلال السنوات الماضية، وتركت بصمة مميزة بسواعد إماراتية في عالم الصناعات الدفاعية.

وتابع: يترقب المهتمون والمختصون وصناع القرار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم بحرص شديد، انطلاق معرض الدفاع الدولي آيدكس ومعرض الدفاع البحري نافدكس 2023 ومؤتمر الدفاع المصاحب لهما خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 فبراير في أبوظبي، وسط توقعات بأن يحقق المعرضان مستويات نمو غير مسبوقة على جميع المستويات، بالنظر إلى الدورات السابقة.

حدث

وبيّن الظاهري أن الصفة الاستثنائية التي تقترن بوصف الدورة السادسة عشرة لآيدكس، والدورة السابعة لنافدكس ما كان لها أن تكون لولا الجهود المضنية التي قدمتها وما زالت تقدمها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ومختلف الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الدفاعي الكبير الذي يستقطب اهتمام العالم ويليق بمكانة الدولة على الصعيد الدولي.

وأضاف: يشكل المعرضان اللذان يقامان هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مسرحاً دولياً كبيراً يمكن الشركات الدفاعية المحلية والعالمية من عرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الدفاعية والأمنية المتطورة.

وتابع: يسمح هذان المعرضان اللذان يقامان على مدى 5 أيام بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) وبالتعاون مع وزارة الدفاع، بتنويع مصادر دخل الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

حيث يعتبر قطاع الصناعات الدفاعية أحد أبرز القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ويفتح هذا الحدث آفاقاً واعدة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية التي أثبتت جدارتها وجاذبيتها خلال السنوات الماضية، وتركت بصمة مميزة بسواعد إماراتية في عالم الصناعات الدفاعية.

معطيات

وقال الظاهري: تؤكد المعطيات الراهنة أن هذا الحدث الدولي يعد بأن يكون مختلفاً بشكل كبير عن الدورات السابقة، فلن يكون منصة عرض واستكشاف للفرص واقتناصها فحسب، بل سيشكل ملتقى دولياً كبيراً يرحب بصناع القرار والخبراء والعسكريين ورواد الفكر، من مختلف أرجاء العالم، لحضور العديد من المؤتمرات والندوات والجلسات الفكرية التي ستعقد على هامش فعاليات آيدكس ونافدكس لبحث أهم القضايا والمواضيع التي تعنى بالشؤون العسكرية والدفاعية والتكنولوجية.

ونوه: لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان للقائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير وعلى رأسهم قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في توفير أنجح السبل لتنمية الاقتصاد الوطني وتعظيم قدرات الدولة الدفاعية، داعين الله العلي القدير أن يسخر لهذا الحدث الدولي المهم النجاح والتوفيق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز