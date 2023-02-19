قائد القوات البرية: «آيدكس ونافدكس» يجسدان القوة الناعمة للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، أن مشاركة الشركات الدفاعية من مختلف أقطار العالم في معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023»، لها انعكاسات سياسية وعسكرية واقتصادية، ما يؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات في إقامة المعارض الدفاعية العالمية.

تطور

وقال قائد القوات البرية، في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد المعرضين والمؤتمر: إن «آيدكس ونافدكس» يجسدان مفهوم القوة الناعمة للدولة، ويعكسان مكانتها، ويبرزان مدى التقدم والتطور على كل الأصعدة، وخصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

اهتمام

وتابع: ثلاثون عاماً من النجاح والريادة، ثلاثون عاماً من التفرد والتميز، هكذا ينظر العالم إلى معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، الذي سوف ينعقد في فبراير 2023 لدورته السادسة عشرة، والذي يعد تجمعاً عالمياً بارزاً يحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي تتنافس كبرى الشركات الدفاعية والتكنولوجية في دول العالم للمشاركة فيه وعرض أحدث منتجاتها الدفاعية في مجال التسليح والدفاع والذكاء الاصطناعي.. شهدنا خمس عشرة دورة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس» منذ انطلاقته الأولى في عام 1993 عكست رؤية دولتنا نحو الريادة في كل المجالات، وأبرزها مجال الدفاع والتسليح، وبات من أهم المعارض الدفاعية التي تتطلع إليها كبرى الشركات العالمية في عرض منتجاتها في مجال الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والذكاء الاصطناعي.

قدرة

وبيّن الشحي: في النسخة السادسة عشرة لهذه السنة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس» نرى تنظيماً فريداً من نوعه، يؤكد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتميز في كل المجالات، رؤية بناها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات الدولية المتميزة، تعكس قدرتها الاحترافية في التنظيم.

ولفت إلى أن مشاركة الشركات الدفاعية من مختلف أقطار العالم لها انعكاسات سياسية وعسكرية واقتصادية، ما يؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات في إقامة المعارض الدفاعية العالمية.

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