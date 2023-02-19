قائد القوات الجوية والدفاع الجوي: يعكس قوة البنية التحتية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، أن معرض آيدكس يعد نافذة مطلة على أحدث الابتكارات للشركات المصنعة للأنظمة الدفاعية التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ على المستويين الإقليمي والدولي.

منصة

وقال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي - في كلمة عبر مجلة «الجندي» بمناسبة انعقاد معرضي ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والدفاع البحري «نافدكس 2023» - إن المعرض يعتبر منصة للخبراء والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية على مستوى العالم وفرصة للتواصل وتبادل الأفكار حول أحدث الاتجاهات والابتكارات والأخبار في مجالات الصناعة والدفاع، حيث يمثل فرصة فريدة للمجتمع الإقليمي والدولي من صناع القرار في القوات المسلحة للالتقاء ومناقشة أحدث التطورات الناشئة في الاستراتيجية والعمليات والتكتيكات والتكنولوجيا العسكرية. وتابع: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعقد معرض الدفاع الدولي آيدكس في دورته السادسة عشرة، ومعرض الدفاع البحري نافدكس في دورته السابعة، ونغتنم هذه المناسبة للترحيب بزواره، متمنياً للمعرضين دوام التقدم والازدهار.

نجاحات

وبيّن العلوي: حقق آيدكس نجاحات باهرة منذ انطلاقه سنة 1993، حيث تطور المعرض في السنوات السابقة وضم عدداً متنوعاً من الشركات العارضة وكثافة حضور الجماهير، حيث يعد معرض آيدكس نافذة مطلة على أحدث الابتكارات للشركات المصنعة للأنظمة الدفاعية التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ على المستويين الإقليمي والدولي، ويعتبر المعرض منصة للخبراء والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية على مستوى العالم وفرصة للتواصل وتبادل الأفكار حول أحدث الاتجاهات والابتكارات والأخبار في مجالات الصناعة والدفاع، حيث يمثل فرصة فريدة للمجتمع الإقليمي والدولي من صناع القرار في القوات المسلحة للالتقاء ومناقشة أحدث التطورات الناشئة في الاستراتيجية والعمليات والتكتيكات والتكنولوجيا العسكرية، ويأتي تنظيم هذا الحدث المهم، والذي يترقبه الكثير في ظل ظروف وتحديات استثنائية فرضتها الأحداث التي يمر بها العالم إثر التهديدات الحديثة التي نشهدها في الحاضر، حيث يكشف تنظيم هذه الفعالية الأهم على خارطة المعارض الدفاعية في المنطقة عن مدى قدرات وإمكانيات وجاهزية الإمارات ، وما تتمتع به من بنية تحتية قوية وخبرات متميزة لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم.

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