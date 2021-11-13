محمد بن راشد: الإمارات تسير بخطى متسارعة وتفكر في المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن النجاح مرهون بسباقنا مع الزمن، وأن الإمارات تمضي بخطى سريعة في سبيل ذلك، ولا تفكر إلا في المستقبل. وأضاف سموه عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»، أن الإمارات التي تتوسط العالم، شرقاً وغرباً، لا تسعى إلا للتنافس مع الأوائل في هذا العالم.



وقال سموه عبر الفيديو: «نسعى أن ننافس الأوائل، الإمارات تتوسط العالم شرقاً وغرباً، ومعرض الطيران في دولة الإمارات (دبي الدولي للطيران) يزداد حجماً ومساحة. من هذا المنطلق، فإننا نعتبر أن النجاح مرهون بسباقنا مع الزمن، فالإمارات الآن تمضي بخطى سريعة، ولا بد أن نفكر في المستقبل. ونحن لدينا اقتراحات ستفاجئ المنظمين (لمعرض دبي الطيران)، نحن لا نقف عند قول إن المعرض ناجح أو لا، فنجاح الحدث أمر مفروغ منه».



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قد أطلق وسم «ومضات قيادية» على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.



جهود



وأعلن معرض دبي للطيران 2021 استضافة أكثر من 137 شركة عارضة جديدة في دورته لهذا العام، بالإضافة إلى كبار الشركات المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع والتي شاركت في النسخ السابقة مع المعرض، إذ يقام المعرض غداً ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.



ويشهد المعرض انضمام شركات من مجموعة واسعة من الدول، بما فيها بلجيكا وأوكرانيا واليونان وإسرائيل وسويسرا والبرازيل وجمهورية التشيك وكندا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



وتضم الشركات الجديدة «إيه دي بي سيفغيت»، و«أمازون ويب سيرفيس»، وبيلويذر إندستريز، وجيبسون روبوتيكس، وهواوي، وإنتلسات، و«هوك أي 360»، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وليليوم، ومجموعة الدفاع ماك جي، ومابتك، ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، وشركة «إم تي يو إيرو إنجينز»، وشركة «أول» للأمن السيبراني.

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