«العربية للطيران» تكشف عن أحدث طائراتها

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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أكد عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» أن المجموعة سوف تشارك في معرض دبي للطيران، والذي يعد منصة مهمة تسلط الضوء على دور قطاع الطيران في مواجهة التحديات والتغلب عليها.

كما أنه سوف يتم التركيز خلال المعرض على إبراز التقنيات الجديدة والابتكارات الحديثة التي تهدف لتعزيز القيمة المضافة لتجربة العملاء مع المجموعة، كما تأتي تلك المشاركة بالتزامن مع استعداد قطاع الطيران للتعافي من تداعيات جائحة «كورونا»، مبيناً أن معرض دبي للطيران الذي يقام اليوم في نسخته الـ 17، يعد من أضخم وأنجح العروض الجوية في العالم؛ حيث يربط خبراء الطيران العاملين في مختلف مجالات القطاع.

وقال إن «العربية للطيران» أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتزم استعراض أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A321neo LR» والمزينة بملصق اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، إلى جانب آخر الابتكارات والتقنيات وقدرة استيعاب المقصورة، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021 الذي يقام خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر.

وبين العلي أن الطائرة الجديدة تتميز بالقدرة على استيعاب 215 راكباً، وهي مزودة بالمقصورة الداخلية الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات ونظام (SkyTime) الترفيهي الخاص بالعربية للطيران، والمقاعد التي توفر راحة إضافية مع مساحة جلوس رحبة لطالما اشتهرت بها الشركة، وسيحظى زوار معرض دبي للطيران بفرصة تجربة المنتجات القيّمة ومنخفضة التكلفة التي توفرها «العربية للطيران» على متن طائرات «إيرباص A321neo LR».

يشار إلى أن «العربية للطيران» احتفلت مؤخراً بالذكرى السنوية الـ 18 لتأسيسها وبالنجاح المتميز الذي حققته على مدار السنين والتي أعادت من خلاله صياغة مفهوم السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة، كشفت «العربية للطيران» عن الزي الرسمي الجديد لكوادر عملها، والذي يعكس روح الحداثة والشباب التي تتسم بها الشركة.

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