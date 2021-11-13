«دبي للطيران» يرسّخ مكانته على أجندة صناعة الفضاء عالمياً

المصدر: دبي - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في دبي غداً فعاليات الدورة 17 من معرض دبي للطيران وتستمر 5 أيام بمشاركة عالمية واسعة معززاً مكانته كواحد من أهم الأحداث على تقويم صناعة الطيران والفضاء.

حيث ستكون الإمارة محط أنظار العالم مع احتضانها للنسخة الأكبر في تاريخ المعرض العالمي، ويستضيف «دبي ورلد سنترال» المعرض العالمي، بمشاركة 148 دولة، ويضم هذا العام ما يزيد على 160 طائرة، تقدمها أكثر من 1200 جهة عارضة.

ويعزز معرض دبي للطيران وهو أول تجمع عالمي واسع ينظم منذ اندلاع جائحة «كوفيد 19» الإمارة وجهة للمعرض والفعاليات ومنطلق لاستعادة تعافي قطاع الطيران الذي يواجه معضلة صعبة بسبب الضغوط البيئية، حيث يقود الصناعة العالمية المهمة قدماً على درب الانتعاش والعودة الفعلية للاعبين الرئيسيين لإبرام شراكات جديدة والمشاركة في حوار استراتيجي.

ويدعم الحدث العالمي وتيرة تعافي قطاع الطيران من تداعيات الجائحة، كما يعيد رسم مستقبل القطاع مع استشرافه أحدث التقنيات التي ستقود تقدم الصناعة في المستقبل.

وتسابق كبار المصنعين وعمالقة صناعة الطيران والفضاء للاشتراك في الحدث العالمي لعرض أحدث إبداعاتهم وتقنياتهم واستشراف الفرص والصفقات وأحضرت شركتا «بوينغ» الأمريكية ومنافستها الأوروبية «إيرباص» أحدث طائراتهما إلى دبي وستعرض «إيرباص» طائرتها «ايه321 نيو» وهي آخر نموذج لها و«ايه350» فيما تعرض بوينغ «787 دريم لاينر» و737 ماكس، التي عادت مؤخراً إلى الخدمة.

وستحضر الشركة الأمريكية طائرات «777 إكس» للمسافات الطويلة وطائرة «777 إكس» التي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكباً مصممة لمنافسة طائرة إيرباص «إيه350» ولم تحصل هذه الطائرة على التراخيص بعد.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2021 أكثر من 137 شركة عارضة جديدة في دورته لهذا العام، بالإضافة إلى كبار الشركات المتخصصة بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع كما يشهد انضمام شركات من مجموعة واسعة من الدول، بما فيها بلجيكا وأوكرانيا واليونان وإسرائيل وسويسرا والبرازيل وجمهورية التشيك وكندا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويشكل معرض دبي للطيران أيضاً فرصة لصناعات الدفاع لعرض منتجاتها الجديدة، بينما ستقوم دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا بعرض مروحيات للنقل أو الهجوم ومقاتلات قاذفة.

وتفتتح طيران الإمارات، العرض الجوي بعد ظهر اليوم الأول من المعرض وسط تشكيل خاص يتألف من طائرة إيرباص A380 وطائرة بوينغ 777 مزينتين بملصق الخمسين وملصق إكسبو 2020 دبي، وطائرات للناقلات الوطنية الأخرى، يليها طائرات فريق «الفرسان» الإماراتي للعروض الجوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز