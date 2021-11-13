مجموعة «السعودية» تعرض أبرز خدماتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «السعودية» عن مشاركتها في معرض دبي للطيران الذي يعد أحد أكبر المعارض في العالم خلال الفترة من 14 وحتى 18 نوفمبر الجاري، ليتيح منصة مثالية للمجموعة لاستعراض أحدث خدمات وحلول الطيران الشاملة التي تقدمها لضيوفها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيحظى زوار المعرض الذي يقام كل عامين بفرصة لزيارة جناح مجموعة «السعودية» الذي يمتد على مساحة 250 متراً مربعاً بحضور معظم الشركات التابعة لها، ومنها شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وطيران أديل، وطيران السعودية الخاص، وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، وشركة الخطوط السعودية للتموين، والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، والشركة السعودية للخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وفي المشاركة الأولى من نوعها لمجموعة «السعودية» والأولى في حدث دولي منذ تفشي جائحة «كورونا»، من المتوقع أن تصدر المجموعة خلال المعرض بيانات مهمة فيما يتعلق بخططها المستقبلية ودورها الاستراتيجي في تمكين تحول المملكة، بوصفها «أجنحة رؤية 2030»، كما ستستعرض «السعودية» إحدى أحدث طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر في المعرض.

وسيتيح المعرض الذي ينعقد على مدى خمسة أيام لمجموعة «السعودية» تبادل المعرفة مع الشركات الأخرى العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الجانب، بادرت المجموعة إلى تنفيذ سلسلة من مبادرات التعاون مع شركات عالمية مرموقة، بما يمكنها من نقل التقنية والخبرات إلى المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح، ذلك إلى جانب العديد من مبادرات الشراكة وأنشطة تعزيز العلاقات التي سيشهدها الحدث.

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