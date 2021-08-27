الشيخة فاطمة: بدعم القيادة حققت الإماراتية مكانة بارزة في كل مجالات العمل

المصدر: (أبوظبي ـ وام )

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الالتزام بتمكين طموحات المرأة الإماراتية وإلهامها لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً خلال الخمسين عاماً القادمة.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: «إنني فخورة بما حققته المرأة الإماراتية اليوم في كافة مجالات العمل وما وصلت إليه من مكانة بارزة بفضل دعم القيادة الرشيدة».

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