نورة الكعبي:الإماراتية عززت جهودهافي المشهد الثقافي الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: أن المرأة الإماراتية عززت من جهودها في المشهد الثقافي الإماراتي وسخرت وقتها وطاقتها من أجل إثبات حضورها وتطوير القطاع الثقافي «مثقفة وكاتبة وشاعرة ومؤرخة وفنانة»، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي قدمته قيادة الدولة الرشيدة للمرأة الإماراتية من أجل تعزيز مكانتها وتواجدها على الساحة الثقافية الإماراتية، والانطلاق منها نحو الساحتين العربية والعالمية بطموح وإشراق.



وقالت معاليها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام: إن دور المرأة الإماراتية راسخ في تاريخ دولتنا؛ حيث وقفت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إلى جانب الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ بدء تأسيس الدولة وساندت ودعمت جهوده، وما زالت حتى اليوم كريمة في عطائها للوطن.

وأكدت معاليها: أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تمثل نموذجاً مهماً يحتذى للمرأة الإماراتية التي تتميز بمجموعة من السمات المميزة لها؛ كمثقفة وحكيمة ومتعلمة وواثقة من قدراتها وإمكانياتها ومهاراتها، وتتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة من عمر الدولة.

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