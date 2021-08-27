وزير الاقتصاد: المرأة الإماراتية عنوان للريادة

المصدر: (دبي- عمرو عادل )

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن المرأة الإماراتية سطّرت عنواناً جديداً للريادة والتميز لدولة الإمارات، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة. وقالت الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة في قطاع الطيران «شيهانة»: منذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عاشت المرأة الإماراتية نهضة تنموية على جميع الصعد. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الرابعة من الندوة، التي نظمتها الهيئة افتراضياً، أمس، بعنوان «طاقات نسائية في قطاع الطيران»، والتي تعقد تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية لهذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن لمساهمات المرأة الإماراتية وعطائها وإبداعها في مختلف المجالات دوراً محورياً في دفع مسيرة التقدم والازدهار لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي.

علامة فارقة

وأضاف: إن إنجازات المرأة في الإمارات شكلت علامة فارقة في النهضة التنموية الشاملة، التي شهدتها الدولة، لتقدم بذلك نموذجاً يحتذى به في الطموح والإرادة والنجاح.

وتابع معاليه: «نهدف من خلال هذه الندوة إلى مناقشة دور المرأة المهم والمؤثر في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة والنهوض بمسيرتها في كل المجالات، فضلاً عن دورها الفعال في قطاع الطيران وعلوم الفضاء، حيث يشارك اليوم رموز نسائية إماراتية ملهمة، سيتطرقن إلى مبادرات ومشاريع تمكين المرأة وتنمية مساهمتها في هذا القطاع الحيوي».

وفي ختام كلمته قال بن طوق: أود في هذا المناسبة أن أقتبس من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «المرأة الإماراتية قلب الوطن، وشريكة المسيرة، وصاحبة المنجزات».

تحولات نوعية

وأكدت الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم إنه بعد مسيرة امتدت خمسين عاماً، أصبحت المرأة الإماراتية اليوم في مواقع القيادة وصنع القرار، كما تمكنت من ترسيخ مكانتها في بناء حاضر الوطن واستطاعت أن تجتاز كل الحواجز والصعوبات، علاوة على دورها القيم والملموس في عملية بناء وتنمية المجتمع وهي قادرة اليوم على تحقيق ما تتمناه عبر الدعم اللامحدود لها من قيادة الدولة الرشيدة.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد عبر هذا المنبر إطلاق جمعية المرأة في قطاع الطيران «شيهانة»، والذي يضم نخبة من الطاقات النسائية القيادية في قطاع الطيران في الإمارات، وتهدف الجمعية إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمرأة في قطاع الطيران، وتطوير مبادرات مشتركة لاستقطابها وتمكينها، وتعزيز مستوى تمثيلها في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

وأضافت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم: «نجتمع هنا مجدداً في النسخة الرابعة من ندوة طاقات نسائية في قطاع الطيران، التي ننقل من خلالها صوت المرأة الإماراتية العاملة في قطاع الطيران، ونستمع لتجربتها وسبل تطوير البيئة المحيطة بها، ونفخر في كل نسخة من هذا الحدث أن نحتفي بإنجازات جديدة للمرأة في هذا القطاع وبرموز نسائية ملهمة للأجيال القادمة».

وتابعت: «يسرني اليوم أن أُوجد مع أخواتي الأعضاء، لنسلط الضوء على دور المرأة الفاعل وإسهامها الإيجابي في مجالات العمل الوطني لمستقبل أفضل، ولمشاركتكم الدور البارز للجمعية في تعزيز مكانة المرأة في مجال الطيران كونها خطوة للتقدم في بناء شراكات استراتيجية لخدمة الوطن والمرأة».

واختتمت كلمتها بالقول: «لا يسعني في النهاية إلى أختم بهذه العبارات، هي تبقى مثلاً أعلى، هي ثقة بلا حدود، هي قوة للتأثير، هي نصف المجتمع، والشريكة والرفيقة جنباً إلى جنب مع الرجل، ولولا هذه القناعة ما تحقق لنا ما تحقق من إنجازات،، فشكراً لكل من أسهم في بناء ودعم وتمكين المرأة، وشكراً لجهودكن الجبارة في دفع مسيرة التقدم في دولتنا الحبيبة».

شريك استراتيجي

وألقت الندوة الضوء على أهمية دور المرأة الإماراتية كونها شريكاً استراتيجياً للرجل في كل المجالات، بما فيها قطاع الطيران، وذلك في إطار مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة والجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

كما تم عقد جلسة حوارية بعنوان دور المرأة في تحقيق خطة الخمسين بمشاركة مريم بن ثنية عضو المجلس الاتحادي، ومنى العبدولي نائب الرئيس الأول الضمان المؤسسي بمؤسسة دبي للمطارات، ود.نادية بستكي نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية بشركة الاتحاد للطيران، وشهدت الندوة أيضاً عرضاً تعريفياً عن جمعية المرأة في قطاع الطيران «شيهانة».

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