عمالقة الـ 8 البداية

يلتقي اليوم منتخبا فرنسا وأورغواي في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم، في محطة التحديات بين نجوم المنتخبين، وهي مواجهة ساخنة بين الدفاع الحديدي لأورغواي والهجوم الفرنسي الخاطف، وسيكون دفاع أوروغواي أمام اختبار صعب ومهم للحد من خطورة وسرعة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يعتمد عليه منتخب «الديوك»، وسجل ثلاثة أهداف حتى الآن في المونديال الروسي، منها هدفان في مباراة الدور ثمن النهائي ضد الأرجنتين (4-3)، وبرز بشكل كبير لا سيما من خلال سرعته الفائقة في اختراق الدفاع، إلا أن نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لم يسبق له على الأرجح اختبار دفاع بصلابة دفاع الأوروغواي وركيزتيه القائد دييغو غودين وزميله في أتلتيكو مدريد الإسباني خوسيه ماريا خيمينيز.

على الرغم من أن المنتخب البرازيلي اشتهر منذ فترة طويلة بأنه من رواد تقديم اللعب الجميل في كرة القدم، فإنه اهتم في السنوات الأخيرة باللعب الدفاعي أكثر من الهجومي.

وبينما لم يعتمد تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، على اللعب الجمالي الذي كان يقدمه الفريق أثناء تولي دونغا المسؤولية، وفضل الاعتماد على القوة الدفاعية، لم يتلقّ الفريق سوى هدف وحيد في منافسات كأس العالم، ليصبح أقل الفرق تلقياً للأهداف مع منتخب الأوروغواي.

وكانت الهزيمة الساحقة 1 /‏ 7 أمام المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي بمونديال 2014 جعلت الأمور تسوء بشدة، ولم يكن مفاجئاً أن يهتم تيتي بإصلاح الدفاع بعد توليه المسؤولية في 2016.

ولكن المنتخب البلجيكي، الذي سجل أهدافاً كثيرة، سيقدم اختباراً حقيقياً لدفاع المنتخب البرازيلي عندما يلتقيان غداً الجمعة بمدينة كازان، في مباراة خادعة بدور الثمانية بكأس العالم، التي ستشهد صراعاً بين أفضل هجوم ضد أفضل دفاع. وسجل المنتخب البلجيكي، الذي يدربه روبرتو مارتينيز، 12 هدفاً في المونديال الروسي، أكثر من أي فريق آخر، وأصبح أول فريق يقلب تأخره بهدفين إلى فوز في دور الستة عشر منذ 48 عاماً بعد أن تغلب على المنتخب الياباني 3/‏ 2 الاثنين الماضي.

18:00

أوروغواي وفرنسا

22.00

البرازيل وبلجيكا

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