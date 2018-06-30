التانغو.. رقصة الديك الفرنسي

بعد أن غاب المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني، المدججان بمجموعة من أبرز نجوم العالم، عن أفضل مستوياتهما خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، يتوقع أن تشكل الرغبة في تفادي الإخفاق، الحافز الرئيس لكل من الفريقين في مواجهتهما اليوم على ملعب «كازان أرينا» في افتتاح منافسات الدور الثاني دور الـ 16 للمونديال.

كما يلتقي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا مع منتخب أوروغواي المتوج بطلاً للعالم مرتين، اليوم على ملعب إستاد فيشت الأولمبي في سوتشي، من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، لكن المباراة ستشهد في الوقت نفسه صراعاً يتوقع أن يخطف الأضواء بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، والأوروغوياني لويس سواريز لاعب غريمه التقليدي برشلونة.

18:00

فرنسا والأرجنتين

22:00

أوروغواي والبرتغال

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