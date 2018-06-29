كأس العالم 2018

الاتحاد المصري على حافة الهاوية

«اللعب النظيف» حليف الساموراي

التاريخ:

صعد المنتخب الياباني إلى الدور الثاني «دور الستة عشر» ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، على الرغم من هزيمته أمام نظيره البولندي صفر - 1، أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة، مستفيداً من تفوقه على المنتخب السنغالي، شريكه في المركز الثاني بالمجموعة، بمعايير اللعب النظيف، وهي عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يرجح فيها «اللعب النظيف» كفة أحد الفرق للتأهل إلى دور الـ16.

 

 

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