بلجيكا تُسقط إنجلترا في لقاء بارد

المصدر: سارانسك - د ب أ

صالح المنتخب التونسي جماهيره بكتابة نهاية إيجابية لمشواره في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، حيث تغلب على منتخب بنما 2 - 1 أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة، ليودع البطولة برصيد ثلاث نقاط في المركز الثالث بمجموعته.

وفي إطار المجموعة ذاتها تصدر منتخب بلجيكا المجموعة بتخطيه المنتخب الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء، مواصلاً انطلاقته الرائعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.

وانفرد المنتخب البلجيكي بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند ست نقاط في المركز الثاني، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وقبع منتخب بنما في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث.

وعلى ملعب (كاليننغراد) خاض المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي المباراة بأعصاب هادئة ودفع مدربا الفريقين بعدد كبير من البدلاء عقب ضمان تأهلهما للأدوار الإقصائية في المونديال منذ الجولة الماضية، من أجل منح العناصر الأساسية قسطاً أوفر من الراحة قبل المشاركة في دور الستة عشر، وهو ما جعل المباراة تظهر باردة في أغلب أوقاتها، وذلك لغياب الدافع لدى الفريقين.

يدين منتخب بلجيكا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عدنان يانوزاي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 عبر تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

وبات المنتخب البلجيكي الفريق الثالث الذي يحقق العلامة الكاملة في مجموعته بالنسخة الحالية للمونديال بعد منتخبي أوروجواي وكرواتيا في المجموعتين الأولى والرابعة على الترتيب.

بتلك النتيجة، ضرب منتخب بلجيكا موعداً في دور الستة عشر مع منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، يوم الاثنين المقبل، في حين يلتقي المنتخب الإنجليزي، الفائز باللقب عام 1966، مع نظيره الكولومبي، متصدر المجموعة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل.