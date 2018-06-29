البرازيل توجه أنظارها إلى المكسيك

المصدر: موسكو - د ب أ

وجه تيتي مدرب المنتخب البرازيلي وجهازه المعاون، أنظارهم إلى المواجهة أمام المكسيك في دور الستة عشر لمونديال روسيا حتى من قبل عودتهم إلى مقر إقامتهم في سوتشي امس، حيث سيقضي اللاعبون يوم راحة. وبعد التأهل لدور الستة عشر عبر الفوز القوي على صربيا 2 -صفر أول من أمس في موسكو، قال تيتي إنه سيحتفل بالتأهل الآن ويفكر في المكسيك غداً، أكد مساعده كليبر تشافيير أن تقييم مباراة المكسيك سيبدأ في الطائرة.

المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات أمام المكسيك هي الشيء الوحيد المهم حاليا، حيث لم يتطرق تيتي لأداء نجمه نيمار في مباراة أول من أمس، وكذلك لم يتحدث عن الخروج المفاجئ للمنتخب الألماني حامل اللقب، والذي كان من المفترض أن يواجه فريقه في دور الستة عشر لولا سقوطه أمام كوريا الجنوبية.

ضغوط

وقال تيتي «لا نعتمد على التوقعات ولكن نعتمد على الحقيقة». وأضاف: «هذه الحقيقة تقول إن هناك فريقاً يتمتع بعقلية تتيح له تحمل الضغوط وتحقيق التوازن».

وتحدث تيتي عن ترشيحات الصحفيين والمحللين للمنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم، حيث قال: «إنه أمر يخصكم، ويخص بيوت المراهنات ولكن لا يخصنا نحن».

ومن جهته قال كليبر «نستعد لمباراة المكسيك، سنفكر في الأمر في الطائرة وسنقسم أنفسنا لمجموعات مختلفة، إنه منافس قوي، ظهر بشكل جيد أمام ألمانيا».

وأضاف «بالنسبة لنا علينا أن نتعرف عليهم تماماً لكي نبني استراتيجيتنا للمباراة، كنا مستعدين لمواجهة صربيا وعلينا أن نفعل المثل أمام المكسيك».

مواجهات

وتجمع المواجهة بين البرازيل والمكسيك يوم الاثنين المقبل في سمارا، وتصب المواجهات الأربع السابقة في صالح السيليساو، حيث فاز ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة، وسجل 11 هدفا دون أن تهتز شباكه مطلقاً.

ولكن المنتخب المكسيكي أنزل الهزيمة بالبرازيل 2-1 في نهائي أولمبياد لندن 2012، حيث انهمرت دموع نيمار في ملعب ويمبلي بعد خسارة منتخب بلاده، الذي كان يعتمد خلال تلك المباراة أيضا على تياجو سيلفا ومارسيلو.

وعانى الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي، مارسيلو، من آلام قوية في الظهر خلال مباراة فريقه أمام صربيا ولكن الجهاز الطبي لمنتخب «السامبا» أكد أن لاعب ريال مدريد يتمتع بحالة جيدة بعد أن تلقى العلاج.

آلام

وبعد مرو 10 دقائق من مباراة البرازيل أمام صربيا، هاجمت مارسيلو آلام قوية في الظهر ليغادر ملعب اللقاء ويحل اللاعب فليبي لويس بدلا منه.

ولكن تيتي أكد أن الفوز تحقق رغم غياب مارسيلو، حيث جاء الهدف الأول بواسطة باولينيو بعد تمريرة رائعة من فيليب كوتينيو ثم تكفل تياجو بالهدف الثاني إثر ضربة ركنية نفذها نيمار. وأشار مدرب البرازيل «لدينا فريق قوي» وبشأن الفوز رغم خروج مارسيلو مصابا، أوضح «لم نكن لنفعل ذلك لو لم نكن على أهبة الاستعداد، الأمر بالنسبة لنا يتعلق بأن نصبح أكثر قوة ونضجاً».

أداء

ولم يصل الفريق البرازيلي بعد إلى قمة الأداء، لكنه قدم أفضل مباراة له حتى الآن في روسيا أمام صربيا، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام سويسرا 1-1 ثم فوزه على كوستاريكا 2 -صفر. كما صبت وسائل الإعلام غضبها على نيمار، بعد ادعاء السقوط أكثر من مرة للحصول على مخالفات، وكذلك حصوله على إنذار وإهانة زميله تياجو لتمرير الكرة إلى الخصم. ولكن بالنسبة لتيتي فإن كل ما يهم هو الأداء الجماعي للفريق، رافضاً التعليق على نيمار، وما إذا كان اللاعب قد تصالح مع تياجو بعد المباراة.

ومن جانبه قال باولينيو صاحب الهدف الافتتاحي للبرازيل في مباراة أمس: «ليس لدي ما أقوله عن ألمانيا، نهتم فقط بتجاوز المرحلة تلو الأخرى».