« البيان» تواكب إكسبو دبي بصفحات دورية

المصدر: دبي - البيان

تبدأ «البيان»، اعتباراً من اليوم، إصدار صفحات متخصصة دورية تواكب إكسبو 2020 دبي، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بالترويج للحدث العالمي والتعريف برؤيته ومفاهيمه.

ترصد «البيان» في هذه الصفحات الاستعدادات لانطلاق الحدث في 20 أكتوبر 2020 الذي يستمر ستة أشهر، وجهود الدوائر والمؤسسات المحلية في تلك الاستعدادات، إلى جانب مشاركات الدول ومعروضاتها في الحدث الدولي، إضافة إلى تاريخ المعرض منذ 1851.

كما تعرض لحوارات وتصريحات من مسؤولي المعرض والجهات المشاركة، وتقدم التقارير والتحليلات للأثر الاقتصادي والاجتماعي المحلي والإقليمي للحدث، وتأثيره العالمي في مستقبل التقنيات، إذ يعتبر المنصة الأولى التي تنطلق منها أبرز الاختراعات العالمية، إلى جانب الأثر المستدام على دبي والإمارات.