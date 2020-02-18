«إكسبو لايف» خيمة تروي تأسيس الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يتوقع أن يُلهم جناح «إكسبو لايف»، وهو تصميم إماراتي في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، ملايين الزوار، ليصبح كل منهم صانع تغيير، وذلك عبر عرض ابتكارات يدعمها البرنامج لها أثر ملموس في حياة الناس في مختلف أنحاء العالم.

يحمل الجناح اسم «مبدعون في الخير»، ويمثل تجربة عمادها الإنسان.

الجناح من تصميم الإماراتي أحمد عبدالرحمن بوخش، المؤسس وكبير المعماريين في المكتب المعماري «اركيدنتيتي» ومقره دبي، ويمثل هذا في حد ذاته مصدر فخر لإكسبو لايف، وإكسبو 2020، ولدولة الإمارات.

تصميم

تصميم الجناح مستلهم من الخيمة التي شهدت عام 1968 اللقاء التاريخي، في عرقوب السديرة، والذي جمع المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما. وكان ثمرة هذا اللقاء تأسيس دولة الإمارات عام 1971 بعد الوقوف على رؤية مشتركة من أجل حياة أفضل لشعبها، وهو ذات المفهوم الذي يتبناه إكسبو لايف، برنامج الابتكار والشراكة العالمي من إكسبو 2020، والذي يبحث عن حلول مبتكرة تساعد على تحسين حياة الناس والحفاظ على الكوكب، ويمولها ويدعمها.

ويجمع إكسبو لايف بين كل من برنامج مِنح الابتكار المؤثر، الذي يدعم حتى الآن 120 مبتكِراً في أنحاء العالم، بتقديم احتياجات التوجيه والإرشاد والترويج ومِنح تصل إلى 100 ألف دولار، وبرنامج الابتكار للجامعات، الذي يدعم حتى الآن 46 فريقاً جامعياً داخل دولة الإمارات بمنح تصل إلى 50 ألف درهم للمساعدة على تطوير ما يطرحون من أفكار وحلول ابتكارية.

وتبلغ مساحة الجناح نحو 470 متراً مربعاً، ويُبرز «الخير» في العالم، مطبّقاً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومستعرضاً أعمال المبتكرين العالميين التي تساهم في تحسين حياة الناس.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد استحدث برنامج إكسبو لايف، ليكون مفهوماً جديداً على إكسبو الدولي، وذلك أثناء مرحلة التقديم لاستضافة الحدث الدولي الضخم عام 2013، فقدّم لإكسبو 2020 مئة مليون دولار، لاحتضان الابتكارات والأفكار من مختلف أنحاء العالم ودعمها.

قصص مبتكرين

قال يوسف كايرز، نائب رئيس أول، إكسبو لايف في إكسبو 2020 دبي: عبر قصص مبتكرينا من مختلف أنحاء العالم، سيسعى مبدعون في الخير إلى إحداث تغيير في كل زواره، وإلهام الناس لفعل أشياء استثنائية عبر الاشتراك في برنامج يساهم في تمكين من يتمتعون بالجرأة والجاهزية لصنع التغيير الإيجابي.

وأضاف: تمثل تجربة زوار الجناح رحلة تحاكي مسار إكسبو لايف، من وعد بالبحث عن التغيير الإيجابي وتمويله ودعمه إلى مجتمع عالمي حقيقي يضم رواداً يوحدهم اليقين بأن الابتكار من الجميع، وإلى الجميع.