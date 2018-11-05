«وايلد ايليوشن» لجودلفين وصيفة «فيللي آند مير»

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

احتلت «وايلد ايليوشن» لجودلفين مركز الوصيفة في سباق بريدرزكب فيللي آند مير تيرف لمسافة 2200 متر للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف شارلي ابلبي، فيما حققت «سيستر شارلي» المركز الأول بقيادة جون فيلازكويز وإشراف شاد براون مسجلة زمناً قدره 2.20.96 دقيقة بفارق رقبة عن «وايلد ايليوشن»، فيما جاءت «أرافينغ بيوتي» في المركز الثالث بقيادة خافيير كاستيلانو وإشراف شاد براون.

«ثندرسنو» ثالثاً

احتل «ثندرسنو» لجودلفين المركز الثالث في سباق «بريدرزكب كلاسيك» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات. وتوج «أكسيليريت» بطلاً للشوط بقيادة جويل روزاريو وإشراف جون سادلر مسجلاً زمناً قدره 2.2.93 دقيقة بفارق طول عن «فنيفيرا» بقيادة اراد أورتيز.

«إينيبل» تحقق التوقعات

حققت «إينيبل» للأمير خالد بن عبدالله التوقعات حولها لتنال لقب سباق «بريدرزكب تيرف» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات بالمضمار العشبي، وذلك بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.32.65 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ماجيكال» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين فيما جاء «سادلرز جوي» في المركز الثالث بقيادة خافيير كاستيلانو.

وكان الشوط الأخير «شيلوكي ستيكس» للمهرات والأفراس لمسافة الميل للفئة الثانية من نصيب «ديفاين مس غراي» بقيادة مانويل فرانكو مسجلة زمناً قدره 1.36.64 دقيقة.

«شامروك» بطلة السرعة للمهرات

توجت «شامروك» بطلة لشوط «بريدرزكب فيللي آند مير» لمسافة 1400 متر للمهرات عمر 3 سنوات وأكثر بقيادة الفارس اراد أورتيز وإشراف مارك كيس مسجلة زمناً قدره 1.23.13 دقيقة بفارق رقبة عن «شالون» بقيادة خافيير كاستيلانو، فيما جاءت «أنونيميتي» في المركز الثالث بقيادة فلافين برات.

«ستورمي ليبرال» بطلاً للسرعة

ظفر «ستورمي ليبرال» بقيادة برايدين فان دايكي بطلاً لشوط «بريدرزكب تيرف سبرينت» لمسافة 1100 متر للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات وذلك بإشراف المدرب بيتر ميلر مسجلاً زمناً قدره 1.4.50 دقيقة، وذلك بفارق رأس عن «وورلد أوف تروبل» بقيادة ايراد أورتيز، فيما جاء «ديسكو بارتنر» في المركز الثالث بقيادة جويل روزاريو.

«سيتي أوف لايت» بطل الميل

انتزع «سيتي أوف لايت» لقب بطولة شوط «بريدرزكب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى بقيادة خافيير كاستيلانو وإشراف مايكل مكارثي مسجلاً زمناً قدره 1.33.83 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «سيكينغ ذا سول» بقيادة بريان جوزيف، فيما جاء «برافازو» في المركز الثالث بقيادة لويس كونتيريداس.

«روي اتش» نجم الخامس

ظفر «روي اتش» بلقب الشوط الخامس «بريدرزكب سبرينت» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات بقيادة باكو لوبيز وإشراف بيتر ميلر، مسجلاً زمناً قدره 1.8.24 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «ويتمور» بقيادة ريكاردو سانتانا، فيما جاء «إمبيريال هنت» في المركز الثالث بقيادة خافيير كاستيلانو وإشراف رولاند موغويت.

«اكسبيرت آي» نجم الميل

حقق «إكسبيرت آي» للأمير خالد بن عبدالله لقب الفوز بشوط بريدرزكب مايل لمسافة 1600 متر للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات على المضمار العشبي، وذلك بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت مسجلاً زمناً قدره 1.39.80 دقيقة بفارق نصف طول عن «كاتا بولت» بقيادة برايدين فان دايكي وإشراف جون سادلر، فيما جاء «أنلايز إت» في المركز الثالث بقيادة إراد أورتيز.

«مونوموي» بطل بريدرزكب دستاف

ظفرت «مونوموي غيرل» بلقب «بريدرزكب دستاف» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات وأكثر وذلك بقيادة الفارس فلورنت جيروكس وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلة زمناً قدره 1.49.79 دقيقة بفارق طول عن «ووكات» بقيادة جوسي أورتيز وإشراف شاد براون، فيما احتلت «ميدنايت بيسو» المركز الثالث بقيادة جون فيلازكويز.

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